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沈永年 大灣區樓市解碼

投資策略

沈永年：港人可買內地醫保 大灣區養老成趨勢

【明報專訊】內地生活成本低、居住空間大、環境佳、美食種類多都是不少港人嚮往到大灣區居住的原因；而除了一般衣食住行外，港人若想在大灣區過退休生活，也非常關注醫療配套問題。近來筆者也收到不少讀者查詢，若他們選擇在內地退休，可不可以買到國內的醫保呢？

筆者可以告訴大家，現時在國內居住的香港居民已可參加醫保的了。根據人力資源和社會保障部公布的《香港澳門台灣居民在內地參加社會保險暫行辦法（徵求意見稿）》，由今年1月1日起已將港澳台居民納入社保覆蓋範圍。也即是說，在內地就業、居住和就讀的港澳台居民將擁有社保卡，與內地居民一樣，依法參加社會保險和享受社會保險待遇的合法權益。

香港居民若在內地從事個體工商經營，可以按照註冊地有關規定參加職工基本養老保險和職工基本醫療保險。若在內地就業且已辦理港澳台居民居住證的，可按有關規定參加職工基本養老保險、職工基本醫療保險；要是未就業的則可按規定參加城鄉居民基本養老保險和城鄉居民基本醫療保險。至於在內地就讀的港澳台大學生，則可參加高等教育機構所在地城鄉居民基本醫療保險。

料吸引港商進駐內地工作

以上政策確實是國家在大灣區政策框架下推出的一項惠民便民重要措施，照顧了在國內居住的港人需要，甚至補充了過往政策的不足之處，讓一些累計工作及繳費不足15年的港人，也可按照規定延長繳費或者補繳，以符合領取社保的資格。

一直以來，只有與內地僱主持有勞工合同，或是持有工商執照的港人才購買醫保和社保，而現時起碼有50萬港人在內地生活和工作，因此即將推行的政策會令更多的港人受惠，並將進一步吸引更多港人去內地居住、工作和創業。

此外，《暫行辦法》還吸引了一些計劃在內地創業的年輕港人。在未推行上述政策前，在內地創業的港人根本無法購買醫療保險，因此求診時被迫支付較高的內地醫療費用，或是選擇回港看醫生；如今新政策推出，則再無需要為醫療等日常生活條件而煩惱。

早陣子，深圳市民政局更聯同平安銀行發行政府養老服務電子身分憑證卡，稱為「頤年卡」，即使是港澳台人士，只要在深圳居住且年滿60歲可申請辦理，申請此卡後，便可享受政策性津貼發放、敬老優待等長者待遇。

可能有部分港人擔心大灣區醫療設備及質素不及香港，但筆者可以肯定，現時深圳、廣州等一線城市，醫院硬件環境絕對比得上香港，就算是普通醫院的療養部，地方環境乾淨衞生之餘，服務亦非常貼心，完全可以滿足到要求高的港人。隨着如此多的惠港措施推出以及內地醫療設施的不斷提升，可以預見，港人退休後選擇在內地養老勢必成為趨勢。

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

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