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長和系料受惠經濟復蘇 專家較看好長和 比長實更具爆發力

【明報專訊】新冠狀病毒肺炎疫情於全球漸有緩和迹象，本港連續多日錄得個位數新增確診個案，刺激股市繼續反彈，恒指重上24000點關口後反覆，整周計仍累升409點。藍籌匯控（0005）「失息」股價跌穿40元後，維持窄幅上落格局，藍籌銀行股不濟也是早前大市乏力原因之一。反觀另一傳統大藍籌、近期屢獲創辦人李嘉誠增持的長和系股份，股價走勢強勁，其中長實（1113）已由低位反彈逾四成。有專家認為，疫情對長和系的影響已反映，相信隨疫情過去經濟復蘇可望受惠，系內最看好旗艦長和（0001），相信只要環球經濟情况稍見好轉，已有足夠助力推升。

明報記者 王俊騏

長和系包括長和、長江基建（1038）、長實和電能實業（0006）等近期持續見底回升，彈力最強為長實，由低位彈幅達到43%。其中一大助力為李嘉誠家族自3月中起至今，已多番增持系內股份，上周亦有新一輪增持。而至今李嘉誠最新的長和持股由30.13%增至30.15%，長實持股則由34.48%調高到34.5%。

業務遍及全球各行業具優勢

香港股票分析師協會副主席郭思治認為，最壞情况已經過去，李嘉誠增持長和系非技術上因素，而是看好集團前景，加上認為股價跌得太殘便作增持，指疫情對公司影響已反映在早前股價跌勢 ，只要經濟一回暖，公司業務便可回復。至於大市短線則較「難搞」，要看有甚麼消息炒上，如上周市傳有針對新型肺炎的新藥推出，一旦成事有利市場氣氛，使疫情變成普通傷風感冒，當有藥能醫，就有助投資信心，大市可進一步向上。單計長和系則視乎環球經濟，若疫情過去後旅遊和消費等回復，長和系遍及各行各業勢必受惠。

郭思治：投資者宜順勢而行 現價小注逐步買

他又認為商業環境氣候轉變，企業盈利放緩「派唔到息市場都理解」，不會把長和視為收息股，指收息會有更佳選擇，反而是疫情過去，經濟動力回復，博反彈之選。在系內他是較看好長和，業務遍全球，其他如長實業務則較中性，基建業務收益穩定但欠爆炸力，電能實業也面對英鎊匯價持續疲弱。而長和有英國電訊、零售、港口及油砂業務，在最壞情况下只要有少少回升，已有很大效應。至於散戶應如何部署，「李生都一直買緊，最壞已經過去，唔好諗住40幾蚊先買」。他直言能夠低吸固然好，但大市「唔肯落」，建議投資者順勢而行，現時起已小注逐步買。

長和系去年業績維持穩建，長和去年純利微增2%，派息與2018年相同，而長實去年純利跌27.4%，主要與2018年高基數有關，派息則增長約一成，而長江基建亦多賺0.6%，派息按年升1%。長和過往派息穩定，目前現金流充足，在目前經濟環境下，理應有助維持派息水平，而股價回落後股息率達5.4厘，為系內偏高之選。

長和股息率逾5厘 現金流足助穩派息

多間大行也對長和維持正面評級，整體都指去年業績符合預期，認為估值已反映不明朗因素，目標價未有大變動，最牛看到98元，最淡看78元。長實方面，雖然一眾大行未有明顯調整評級，但不少都下調了目標價，主要原因為考慮到疫情對集團的酒店業務和商業租金收入影響。9間大行中有6間下調目標價，最淡一間看37.4元，看得較好的目標價設75.5元。至於長江基建，整合多份報告，不少都指由於匯率因素和海外業務盈利貢獻減少，下調今明兩年公司的盈利預測，但8間大行中仍有5間給予「買入」和跑「跑贏大市」評級。

有一點要留意的是，雖然李嘉誠父子增持給予長和股價一定支持，但按照目前證監會 《公司收購、合併及股份購回守則》規定，持股介乎30%至50%的大股東，增持比例不能超過2%，否則便要提出全面收購。李嘉誠父子經3月至今多番增持後，短線再增加的空間還剩多少，值得關注。

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