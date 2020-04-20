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李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：國泰落難受惠股：中銀航租

【明報專訊】先說段舊事，2006年12月15日，小弟投身證券研究行業不久，記得那天是星期五。為何記得？因為那天小弟便服上班，收市後接到公關公司電話，中行（3988）將有發布會，小弟便服出席。結果是中行宣布收購新加坡飛機租賃100%股權，公司成為中銀航空租賃（2588）（下稱中銀航租，但留意公司從事飛機租賃，並不營運客機貨機），作價75億元。

10年後，2016年，中行將中銀航租分拆上市，就是現在的2588，IPO價42元。上市後業績和股價均平穩上揚，去年高位約82元，差不多較IPO價升一倍。高峰時，中銀航租市值是570億元。當然上市後，中行只持有70%股權，當時約值400億元，但和當年作價75億元相比，14年升值5倍多，再計及中途派息，仍算是不錯的投資，比不少中資收購都好。

今年初，中銀航租股價仍接近80元，但3月則曾跌至33元，高位蒸發一半有多。投資者恐慌拋售，當時看來很合理。疫情對股市最大的衝擊不是人命，而是封城，經濟停頓，而航空旅遊酒店相關股當然是重災區。投資者擔心航空公司破產，或會禍及中銀航租。現在市場氣氛大幅改善，國泰（0293）等低位反彈，中資航空股也強勢。中銀航租也低位反彈，但離高位尚遠。筆者相信現在值得留意，而之前對公司財政狀况的擔心，也應該是過慮。

首先留意，航空或飛機公司的情况，當然是相當惡劣。但讀者回想一下，有沒有聽到有大型航空公司倒閉？好像沒有。原因？當然是因為政府相助。波音飛機（BA）是美國總統特朗普的至愛，也是美國頂尖科技的象徵。但若此輪沒有政府救助，公司早已倒下。特朗普倒也誠實，早已打開口牌說明波音不能倒。今年是選舉年，波音飛機是大僱主，也是美國的驕傲，若讓波音倒下，特朗普等於政治自殺。公平說句，換着誰做美國總統也會這樣決定。

航企困境 轉租飛機

航空公司的情况也差不多，衝擊金融系統事小，大批人失業事大。航空公司在好景的年份，將現金用作回購，現在要求政府打救，當然會令部分人憤怒，但至少航空公司普遍從來沒賺大錢，高薪也只限於某些極高層，加上有漂亮空姐英俊空少助陣，形象總比2008年華爾街的貪狼好。筆者甚至大膽猜想，中銀航租將會是航空公司陷入困境的得益者。此話何解？

留意國泰3月中公布了極其難看的2月營運數字，並指出公司單月虧損已達20億元；同一晚亦公布變賣7架飛機，金額約60億元，並且租回，對手正是中銀航租。國泰「變賣家當」明顯是迫不得已，但也是唯一選擇。此類Sales and Lease Back的安——排，公司困境時常用。例如壹傳媒（0282）早幾年有財務壓力，應對方法就是出售台灣物業，再租回。不過壹傳媒錄得收益幫補盈利（因物業早年買下，升值不少），國泰出售飛機則沒有獲利。

然後上星期五，另一宗國泰的新聞，也和中銀航租有關。報道稱國泰將會取消波音飛機訂單，改為從中銀航租延長10架舊飛機的租賃，原因當然也是因為莫財。波音可能憤怒但應早已料到，中銀航租則是冷手執個熱煎堆，可以說句多謝。

風險方面，投資者最關心是：會否有航空公司破產？大型的應該不會，但小型的則有可能。風險的確存在，但正因如此，中銀航租股價才離高位尚遠。即使有航空公司破產，筆者相信損失仍是可控，原因正是因為分散風險（匯控（0005）的小股東可以學習一下）。公司客戶近100家航空公司，遍及近40個國家，亞洲美洲歐洲非洲均有客戶，同時爆煲的機會極細。而即使有航空公司破產，留意飛機屬於中銀航租，再賣再租也有價值。即使在最壞情况下，中銀航租公司屬於中國銀行，提供短期支持，甚至股權融資，應絕無問題。

最後，留意公司的歷史股息率超過5厘，但千萬不要當作是收息股。不錯，公司的派息政策是將35%的純利派出，但政策當然可以隨時更改而不預先通知，况且若公司純利下跌，派息也將下跌。所以只應視派息為錦上添花，不要迷信5厘息。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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