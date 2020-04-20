經濟
謝偉銓 銓之講場

投資策略

謝偉銓：物管支援2.0須盡快推進

【明報專訊】政府在首輪防疫抗疫基金中，撥款10億元推行「物管支援計劃」，為全港私人住宅及綜合用途樓宇的物管公司、前線清潔、保安員工提供津貼，申請者3月中已開始陸續收到資助款項。日前政府更拍板將計劃擴展至非住宅物業，包括工廈、商場及寫字樓，筆者歡迎有關決定，並促請民政局因應相關物業的特性，考慮將6個名額上限放寬。

首輪300億元的防疫抗疫基金在2月21日獲立法會通過撥款，負責執行物管支援計劃的物業管理業監管局（物監局）在一個月內已接獲超過6800份申請，並已批出當中約1100份，涉及金額約4000萬元，惠及樓宇逾萬幢，佔全港逾三成私人住宅樓宇。筆者作為物監局的主席，有信心在截止日期(5月31日)後一個月內完成處理所有申請。對於早前有聲音批評，計劃只涵蓋住宅及綜合用途樓宇的前線物管、清潔及保安人員，不夠全面，筆者認為，面對繁重的防疫抗疫工作及經濟負擔，不論是物管或是其他行業的前線人員，均急切需要得到援助，作為應急津貼，最緊要是快，若然只執着於涵蓋面不夠全面或其他細節，持續爭拗，遲遲不批出資助款項，受害的只會是處於水深火熱的前線員工。

建議增大「抗疫辛勞津貼」資助配額

參考全港現時約5萬多幢樓宇，住宅及綜合用途樓宇佔約3.9萬幢，比例為眾物業類型中最高，牽涉的人員亦最多，故程序上先處理住宅及綜合用途樓宇亦屬合理。而成功做到第一步之後，不代表支援工作就此完結，反而要循序漸進，一邊推行一邊優化，故筆者上月聯同業界再向政府提交建議，要求將計劃資助範圍擴大至工廈、商場及寫字樓等非住宅私人物業，現已獲得政府接納。

有別於住宅物業，工廈、商場、商業大廈及公眾停車場，不少樓面及設施均開放予公眾使用，人流相對多及雜、密度亦較高，當中，工廈內更不乏製造業、加工、印刷及貨運物流業等，垃圾量多且具污染性，清潔、保安工作更為繁重，故筆者建議增大相關樓宇的「抗疫辛勞津貼」資助配額，由最多資助6名員工放寬一倍至12名。

筆者理解，對於個別涉及逾百萬平方呎樓面的商場或商廈，即使名額倍增仍不足夠照顧所有員工，只盼業主在資源分配上可多加體恤，共渡時艱。面對嚴峻疫情，大原則基礎下，應以「宜快不宜慢」、「宜簡不宜繁」、「宜寬不宜緊」的思維去訂定執行細節及處理申請，讓防疫抗疫支援全速實施，協助企業、市民跨過難關。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

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