經濟
陳大為 世界為觀

投資策略

陳大為：要錢定要貨？現在還是將來？（上）

【明報專訊】上期文章論到失業率和美國國債孳息曲線的關係，再加上之前論及的聯儲局大泵錢和銀行的相對應行為，及可能帶來的通脹/通縮的問題，當然還有更早前討論聯儲局、銀行和地產的關係。現在先看圖，再將各樣關係聯繫。

附圖顯示美國10年國債和10年通脹掛鈎國債的息差，以及美國10年國債減去2年國債的息差關係。根據費雪公式，前者的息差就是市場預期的通脹率。具體很好理解：簡單說，通脹掛鈎國債是將國債的利率以通脹率調節過，即扣除通脹率後的淨回報；而普通國債，隨時可收3厘回報，但街上的通脹率卻4厘半，閣下所賺頂唔到通脹的困境。至於後者，前文已初步提到，先不贄。

經濟下行但通脹 政府QE干預造成

圖中顯示的，最易理解的是「此起彼落」的關係。當10年國債和2年國債的息差上升，以前文的說法，就是經濟下行的情况，那麼通脹率自然下跌，甚至通縮也沒啥出奇。反之，當10年國債和2年國債的息差下跌，即經濟上升期，那麼通脹率自然上升。一切理所當然。

可是，為何兩者有「齊上齊落」的情况？經濟下行但通脹，經濟上行卻通縮（或至少低通脹）？

傳統叫法，經濟下行但通脹即是滯脹，經濟上行卻通縮即為復蘇。一般都以實體經濟須時才能適應預期並反映。即滯脹是泡沫爆破的先兆，通縮尋底則是經濟復蘇的先兆。而考慮到「齊上齊落」發生在QE之時，就當成政府干預所形成的特例。

上述的說法，複雜，而且屬於「古典世界」（借用物理學的發展史用詞）：一切皆可解釋，皆可分出第一因。但跟現代物理學以不確定（uncertainty）為根基相若，經濟學亦承認個人和組織的行為也有不確定性，且互為因果。因此，與其汲汲於找出因果，不如轉一個角度：以創造信貸和發現商機的銀行或投資機構的角度去理解，或許更直白些。

他們要問的兩大問題如下：

1. 投資現在還是將來？2. 要錢還是要貨？

由此就可以把什麼通脹通縮發展收縮等等可簡單理解。不過，篇幅所限，下周再講。

dtwchan@yahoo.com

[陳大為 世界為觀]

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