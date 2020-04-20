經濟
何民傑 錢本善

投資策略

何民傑：救市要靠自己錢

【明報專訊】記得幾年前向施永青先生籌募活動經費，他語重心長的告訴我，花費金錢有四種方式，第一種用別人的錢花費在別人身上，第二是別人的錢花費在自己身上，第三是用自己的錢花費在別人身上，最後是自己的錢花費在自己身上。第一種使錢方式最沒有效益，即是英語的OPM（Other People's Money），公務員決定如何運用公帑就是用這個思考模式，今年在財政赤字下仍千億千億的增加開支，疫情下可以理解，但其背後的花錢方法也值得深究。

別人的錢花費在自己身上，就是領取到了政府的各種資助，再由自己分配，當然有人會浪費，也有人會花費得很有效益，這視乎收到金錢的人本來理財的方法。所以資助老闆出糧，原則上比直接人人派錢，會花費得有效益，例如可保留那個崗位，判斷會準確些。

第三是用自己的錢花費在別人身上，這當然會特別謹慎，又會花費得有效益，故此，當公帑已落到私人口袋，如何再分配，這二次分配的效果會較理想。最後是自己的錢花費在自己身上，則最有效率，人人按自己需要作出判斷。可是仍然有公共政策阻礙第四種花錢方式，例如強積金，原來是自己的糧，還要被扣起，不能用在自己身上。

疫症期間 應全面豁免強積金供款

所以政府未來應對疫情的措施，就應該先要考慮強化第四種分配方式，減少第一種分配方式。被諷為強迫金的強積金，可不可以在疫症期間全面豁免僱主和僱員的供款，既然強積金經常強調需要一個長時間去準備退休，在這個史無前例的經濟衰退當中能不能夠讓僱員選擇單每月提取自己的原有供款應付生活需要，試想像如果兩位成員有收入的家庭，其中一成員失業，另一位仍然有每月收入的成員就要撐起整家的開支，不要小看強迫金在當中發揮的作用。

又例如全球股票市場風起雲湧，疫情以來股價都曾經大跌三成到四成，但部分有的大股東擁有三成到五成股份的話，每12個月就不能再回購多於2%，有不少大型上市公司的大股東在過去一個月已經回購超過這個上限，如果疫情繼續發展，股票市場仍然會動盪，大股東用自己的錢花在自己公司身上，這個判斷本來就是最有效益的，但是在這個回購權的限制下，就無法在香港進行。而這規定其實在2001年才收緊，在之前的回購限制是每年5%，可見限制並沒有必然指標，有一定彈性。

現時特區政府應對疫情的措施都是進行第一種分配，效益不高，成本卻很高。未來第三輪抗疫措施應該集中在啟動第四種分配，政府部門和公營機構，例如證監會都應該審視現時守舊的措施，拆牆鬆綁讓民間靈活運用資源應對危機。部分田如果有爭議的措施可以設立日落條款，只是在形勢危急下放鬆執行。

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[何民傑 錢本善]

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