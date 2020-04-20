蔡金強：滯脹猛於虎 6月後要小心

雖然最後反彈後市場還是會塵歸塵土歸土，可4、5月份這個反彈還是相當猛的，估計小金人預期的道瓊斯25000點，標普接近3000點有希望衝一衝。不要與聯儲局為敵還是有一定道理，尤其是這任聯儲局在大老闆特朗普的影響下毫無獨立性，之前除了2.2萬億美元救助計劃外，4月9日聯儲局還把債務的購買範圍擴大到了BB-/Ba3，就是垃圾債，提高額度到了7500億美元，這個額度是可以去買垃圾債了。

聯儲局扮演了一個superman，直接對金融，乃至於經濟全方位紓困。所以現在的情况下，資本市場短期還是守得住。那為啥小金人覺得6月後市場還是會再跌回去了，因為如果靠放水能不停解決危機，維持經濟增長，支持股市債市，那世界上還有什麼經濟危機？

經濟大衰退降臨 股市暫免疫

近20年後的放水能效果這麼好，事實上還是有賴全球堅實的美元體系，美國有印鈔向全球徵稅這本事；加上全球化如火如荼，各種商品愈來愈便宜，尤其中國（其他如印度和東南亞）就如黑洞吸收了美國大放水印錢造成的通脹壓力，所以美國才會出現「高增長，高就業，低通脹」的黃金組合。

可問題是現在呢？首先高增長肯定沒戲了，今年全球經濟肯定衰退。加上本來全球就已經在逆全球化，疫情後各國肯定會進一步強化自己的本土產業鏈，避免太依賴其他人，全球生產要素肯定下降，效益下降，價格上漲。環球經濟，包括美國，未來兩三年肯定大鑊，美國再強，其他人也無力叫啥保護費。所以今年美國經濟負增長，明年小金人覺得也就是正4%水平（低基數），2022年又會再降到1至2%，還高增長？至於美國EPS（每股盈利）的高增長就更難了，過去十年4%的主要是回購，可現在聯儲局兜底後回購會被限制。

無限放水 債務疊加惹禍患

聯儲局短期看來無所不能的這種行為，依然是有軟肋的。他的軟肋是，無限放水，債務危機疊加了，有可能引發滯脹。滯脹有多恐怖，大家可以參考美國在1965到1980這段期間。當時美國股票十幾年完全橫行，而且還是下跌的，可是每年的通脹在8%至10%左右，當時的借錢利率是雙位數，也就是說，你的工資因為經濟很差沒漲，可是每年通脹吃掉你接近10%的購買力，而且你如果有供樓或者其他貸款時，你肯定想死，因為不停加息，很長時間樓按按揭利率在10%以上，幾乎所有國家，大部分人窮到爆。當然這次可能不會這麼痛苦，不過也有一定機會。最麻煩是現在的基準利率低成這樣，1厘出頭，樓按利率2厘左右，一旦加起來，殺傷力可以很大。

如果說滯脹發生了，聯儲局能再怎樣無所不能？你可以再放2萬億美元，或者5萬億美元，然後股市債市短暫反彈，可是你的經濟大組合還是「低增長，高失業率，高通脹」，你怎麼搞？這就是小金人覺得股市債市還是會跌回去的主因，滯脹並不遙遠，事實上現在就是，當然各國政府的CPI都說通脹沒多少，有苦自己知，各位朋友你說東西漲了多少？

很多人以為這次的經濟衝擊跟1929年、1987年、1997年、2008年類似，事實上不太一樣。在大蕭條或其他金融危機時期，主要的衝擊往往在金融層面，銀行大量倒閉，貨幣信貸大幅收縮。對經濟而言，意味着居民和企業的購買力下降，需求急劇萎縮，是典型的需求衝擊。但同時經濟的生產能力下降相對較慢，這時就會出現供過於求，導致商品價格下降，產生通縮的壓力。但是這次，各種管制措施往往會對供給和需求同時產生傷害，這時也會發生經濟的衰退。但由於金融體系並沒有受影響，政府相反會大幅舉債，開動印鈔機。需求就有較大恢復，但供給端的生產恢復是比較慢的，加上逆全球化的歪風，各國以鄰為壑。這時就會產生供不應求，進而產生通脹的壓力。因此，相比於未來出現蕭條和通縮，更應該擔心會出現滯脹的風險。這次環球瘟疫下，是美國帶頭，全球主要央行一起印鈔，而且這次全球化已經在逆轉，再沒有中印這種通脹黑洞。這次全球主要國家祭出了力度空前的財政和貨幣刺激，本質是開動印鈔機來抗疫。但疫情終將過去，而超發的貨幣卻是覆水難收，這意味着未來我們要高度警惕滯脹的風險。這段時間會類似美國在越戰期間到1980年的情况。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]