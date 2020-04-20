蔡金強：滯脹猛於虎 6月後要小心

【明報專訊】踏入4月，環球股市、債市、金市反彈都勢如破竹，這是世事無常，3月環球才遭遇一個幾十年來的大崩盤。為什麼全球股市債市忽然好像啥事都沒有呢？還不是各大經濟體央行無底線的放水量寬，現在資本市場的主要矛盾已經轉變為政策刺激和疫情所導致的全球衰退之間較勁，3月中大崩盤主因的流動性危機已經解除。確實3月底大家有點太悲觀，包括小金人，還是低估了各國央行的無恥。
雖然最後反彈後市場還是會塵歸塵土歸土，可4、5月份這個反彈還是相當猛的，估計小金人預期的道瓊斯25000點，標普接近3000點有希望衝一衝。不要與聯儲局為敵還是有一定道理，尤其是這任聯儲局在大老闆特朗普的影響下毫無獨立性，之前除了2.2萬億美元救助計劃外，4月9日聯儲局還把債務的購買範圍擴大到了BB-/Ba3，就是垃圾債，提高額度到了7500億美元，這個額度是可以去買垃圾債了。
聯儲局扮演了一個superman，直接對金融，乃至於經濟全方位紓困。所以現在的情况下，資本市場短期還是守得住。那為啥小金人覺得6月後市場還是會再跌回去了，因為如果靠放水能不停解決危機，維持經濟增長，支持股市債市，那世界上還有什麼經濟危機？
經濟大衰退降臨 股市暫免疫
近20年後的放水能效果這麼好，事實上還是有賴全球堅實的美元體系，美國有印鈔向全球徵稅這本事；加上全球化如火如荼，各種商品愈來愈便宜，尤其中國（其他如印度和東南亞）就如黑洞吸收了美國大放水印錢造成的通脹壓力，所以美國才會出現「高增長，高就業，低通脹」的黃金組合。
可問題是現在呢？首先高增長肯定沒戲了，今年全球經濟肯定衰退。加上本來全球就已經在逆全球化，疫情後各國肯定會進一步強化自己的本土產業鏈，避免太依賴其他人，全球生產要素肯定下降，效益下降，價格上漲。環球經濟，包括美國，未來兩三年肯定大鑊，美國再強，其他人也無力叫啥保護費。所以今年美國經濟負增長，明年小金人覺得也就是正4%水平（低基數），2022年又會再降到1至2%，還高增長？至於美國EPS（每股盈利）的高增長就更難了，過去十年4%的主要是回購，可現在聯儲局兜底後回購會被限制。
無限放水 債務疊加惹禍患
聯儲局短期看來無所不能的這種行為，依然是有軟肋的。他的軟肋是，無限放水，債務危機疊加了，有可能引發滯脹。滯脹有多恐怖，大家可以參考美國在1965到1980這段期間。當時美國股票十幾年完全橫行，而且還是下跌的，可是每年的通脹在8%至10%左右，當時的借錢利率是雙位數，也就是說，你的工資因為經濟很差沒漲，可是每年通脹吃掉你接近10%的購買力，而且你如果有供樓或者其他貸款時，你肯定想死，因為不停加息，很長時間樓按按揭利率在10%以上，幾乎所有國家，大部分人窮到爆。當然這次可能不會這麼痛苦，不過也有一定機會。最麻煩是現在的基準利率低成這樣，1厘出頭，樓按利率2厘左右，一旦加起來，殺傷力可以很大。
如果說滯脹發生了，聯儲局能再怎樣無所不能？你可以再放2萬億美元，或者5萬億美元，然後股市債市短暫反彈，可是你的經濟大組合還是「低增長，高失業率，高通脹」，你怎麼搞？這就是小金人覺得股市債市還是會跌回去的主因，滯脹並不遙遠，事實上現在就是，當然各國政府的CPI都說通脹沒多少，有苦自己知，各位朋友你說東西漲了多少？
很多人以為這次的經濟衝擊跟1929年、1987年、1997年、2008年類似，事實上不太一樣。在大蕭條或其他金融危機時期，主要的衝擊往往在金融層面，銀行大量倒閉，貨幣信貸大幅收縮。對經濟而言，意味着居民和企業的購買力下降，需求急劇萎縮，是典型的需求衝擊。但同時經濟的生產能力下降相對較慢，這時就會出現供過於求，導致商品價格下降，產生通縮的壓力。但是這次，各種管制措施往往會對供給和需求同時產生傷害，這時也會發生經濟的衰退。但由於金融體系並沒有受影響，政府相反會大幅舉債，開動印鈔機。需求就有較大恢復，但供給端的生產恢復是比較慢的，加上逆全球化的歪風，各國以鄰為壑。這時就會產生供不應求，進而產生通脹的壓力。因此，相比於未來出現蕭條和通縮，更應該擔心會出現滯脹的風險。這次環球瘟疫下，是美國帶頭，全球主要央行一起印鈔，而且這次全球化已經在逆轉，再沒有中印這種通脹黑洞。這次全球主要國家祭出了力度空前的財政和貨幣刺激，本質是開動印鈔機來抗疫。但疫情終將過去，而超發的貨幣卻是覆水難收，這意味着未來我們要高度警惕滯脹的風險。這段時間會類似美國在越戰期間到1980年的情况。