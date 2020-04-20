經濟
張兆聰 穩增長百萬倉

張兆聰：全球脫鈎中國 影響更甚疫症

【明報專訊】美銀美林基金經理4月份調查顯示，受訪者對前景看法和現金水平都極端悲觀，並且到達逆向買入水平。受訪基金經理現金水平由3月份的5.1%升至5.9%，為「911」恐襲以來最高，計劃增持股票的淨比例由負2%降至負27%，增加現金的則達到54%。認為未來12個月經濟將陷入衰退的投資者飈升到創紀錄的93%，遠高於2009年3月的峰值（86%），市場共識是U形復蘇，而非V形，與聯儲局看法一致。調查在4月上旬末段進行，在如此悲觀的部署下，股市卻出現反彈，基金經理會被迫入市加倉，形成正反饋不斷推高大市。這似乎是過去兩周全球股市暴漲的主要原因。

如果說2008年10月至09年3月，是史上其中一次最快的熊轉牛，則今次僅於約1個月時間便V形反彈更是極速，一切又再重新再開始。只是股市可以當無事發生，但實體經濟卻未必。今次事件反映美國企業負債水平過高，這又與零息下不斷融資回購股份、推高每股盈利和股價有關。一場疫情令收入大減，在聯儲局天量流動性下，資金鏈不會斷裂，但負債水平卻可能更上一層樓。不少企業未來數年有去槓桿需要，一來難再回購，也不利經濟和就業復蘇。此外疫情令無接觸經濟加速，科技巨頭的寡頭壟斷將更為嚴重，股市炒作對象、領袖股數目或較過去數年更少。

以台灣為例，事實上，受到疫情影響，台資手機鏡頭龍頭大立光便看淡第2季表現。但真正王者台積電卻逆市強勢，首季每股盈利創歷史新高，而第2季收入、盈利、邊際利潤等預測，全都更勝市場看法。集團更維持今年150億至160億美元資本支出計劃不變，全年營收將較去年增長15%至18%。

台積電績佳 逆市呈強勢

一方面，集團5納米、7納米的量產進程相當理想，更開始測試3納米產品，頂尖技術不會受到疫情影響。另一方面，疫情令多人必須在家遠距上班、上課，帶動高速運算（HPC）相關產品的需求增加，抵消手機需求較弱的影響。目前台積電HPC大客戶是超微（AMD）和賽靈思，前者以往是半導體的老二、老三，都是後周期才起動，但近年技術急起直追，去年以台積電的7納米技術打造Ryzen 處理器、EPYC伺服器處理器，成功搶佔大量市場。

華為傳加強與中芯合作

美國開始進一步收緊對中國的科技產品限制，台積電表示正為此作準備，也有報道指華為會加強與中芯（0981）的合作。但要知道，中芯現在仍主力14納米技術，7納米則是今年的新產品。若台積電無法解決美國的限制，華為以至中國科技產品可能會被美國再次拉開距離。

另一個要擔心的是疫情過後，中國與西方世界的關係。內地隱瞞疫情導致大規模爆發是不爭的事實，而日韓和歐洲屈從於中國壓力而未有及時封關，最終連累美國成為最大受害國。中國反過來指西方抗疫不力向中國「甩鍋」，又不斷製造假新聞，國際間形象已非常差，美日政府更表示願意出資協助企業遷移生產線回國。雖然要擺脫中國製造幾乎是不可能的任務，但國際與中國脫鈎和摩擦卻很大機會日益加劇，這逐漸會較疫情成為更重要的影響股市因素。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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