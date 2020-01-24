康方生物傳錄639倍超購 未盈利生科股最熱

凍資額1665億 今年最高

康方生物將於本周四（4月23日）公布配發結果，次日掛牌上市。綜合多方消息，康方生物上限定價，每股定價16.18元。康方生物主打研發腫瘤藥、免疫藥物等，與中生製藥（1177）合作研發的腫瘤藥已進入關鍵實驗階段。公司去年全年虧損按年擴大1.2倍至3.46億元人民幣，收入錄得7088萬元。

擬上限每股16.18元定價

自2018年首隻B股歌禮製藥（1672）上市以來，生科股在散戶中的認購反應一度只是不慍不火，至去年年底才轉為熾熱，先後出現啟明醫療（2500）、亞盛醫藥（6855）兩隻認購額數百倍，凍資額分別達800億元及300億元的B股。

現時疫市下，醫藥股再度受狂熱追捧，B股迎來又一高峰，3月掛牌的諾誠健華，即使是認購期間遭遇環球股市大震盪，最終都錄得近300倍超購，且上市至今累升42%。