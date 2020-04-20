經濟

中小企商業保障 在家工傷同受保

【明報專訊】新冠肺炎疫情繼續在全球蔓延，不少企業安排員工在家工作，減低感染風險，惟不少打工仔關注在辦公室以外地點因工受傷能否獲賠。安盛一般保險零售業務總監黎柱基表示，若中小企客戶有購買包括僱員補償的商業保障計劃，僱員在家或共享辦公室工作，因工發生意外受傷或患上《僱員補償條例》所定義的職業病，都會在保險保障範圍以內。

安盛：工作時間為判斷條件之一

黎柱基舉例稱，受保公司僱員在家辦公時不慎把電腦跌在腳上，導致腳趾受傷，都在其補償範圍內。不過他指現時較難證明受傷工作有關，其中一項判斷條件為是否在工作時間受傷，另外有關傷病需在《條例》的職業病列表內，例如新冠肺炎因不在表內所以不受此保障，而SARS在2005年起受保。

該行的中小企保險亦會為客戶提供第三者責任保險，保障商舖在經營期間，因疏忽導致第三者受傷、身故和財物失損的法律責任，保額最高為1000萬元。黎柱基指出，中小企很多時較少理解以上風險，不過一旦出現高額索償必會對中小企業務造成一定打擊，甚至導致清盤。他提醒一旦企業遇到索償，不宜立即回覆是否承認責任，因為私下賠償後或會引起後續的追索，影響企業向保險公司索償。他建議客戶收到索償要求後，應先通知保險公司，保險公司會負責後續事宜。

研網上投保 冀即日發保單

今年本港經濟受疫情影響，黎柱基指該行的業務較多元化，當中包括了車險、勞保等法例強制購買的保險，所以疫情對業務的影響有限，過去一般保險業務每年都有單位數增長，不過在目前的經濟環境下會對業務增長有挑戰性。該行希望可在今年底前將中小企保險標準化，客戶和中介人未來可經網上投保，最快可以即日發出保單。

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