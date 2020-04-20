學者：國泰現金夠營運逾半年

疫情過後 遊客量未必「V彈」

國泰上周四（16日）預告，本月日均載客量會少於1000人，單日載客量最低只有302人，翌日又宣布關閉所有美國外站，裁走近300名駐美員工。中大航空政策研究中心副主任袁志樂表示，對於國泰這般規模的航空公司而言，每月成本開支約在5億至6億元，撇除集團早前指其手持200億元流動現金，近期多項節流措施亦可增加營運資金，基本上足夠其6至8個月營運，不擔心國泰會「捱不住」。他認為，裁員方面，機師被裁機會較低，因為聘請機師的難度相對較高，然而空服人員及後勤員工就較高危，一旦航空公司預視到未來半年至一年內未能回復往時的客運高峰，很可能開始裁員。

不過，袁志樂預料，即使疫情完結後，消遣外遊需求亦未必會「V形反彈」，因為現時大眾對機票預訂較保守，相信要待旅客確定不會再出現新一輪爆發，才能恢愎信心，需要一定時間。他同時提到，機管局早前宣布將購入本地4家航空公司共50萬張機票，其實相關措施所帶來的現金流對航空公司的作用有限，主要作用是體現「共渡時艱」的精神。

機管局融資易 三跑不虞爛尾

問及航空業不景會否間接影響「三跑」落成，袁志樂表示，「三跑爛尾」的機會很低，機管局要面對的問題是全球債務流動性緊絀，因此更多關注在機管局能否借到足夠款項，以及相關貸款利息高低。他認為，機管局債券評級良好，因此不太擔心，如果最後仍未能籌到足夠資金，仍可在政府擔保下發債。