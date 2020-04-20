可扣稅年金保單數量 上月創新高

憂失飯碗拒投保 本月影響大

新冠肺炎疫情下，雖然QDAP保單宗數在3月仍創單月紀錄，不過，恒傑保險業務僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強指出，確實有客戶反映因為擔心工作不穩而未有投保，延期年金至少供款5年，不能輕易中途斷供，因此疫情對銷售造成影響。4月踏入新稅務年度，鍾建強指去年已買QDAP的客戶不會在今年再買，以上因素對本月QDAP銷售影響更大。

年金的保證回報，是保單未來需派給客戶的金額，與息率有密切關係。各大央行息率驟降，若利率長期低企，保險公司若調低年金保證回報率，影響後客戶未來少收年金。鍾建強指出，保證IRR下降將令保單回本期延長，削弱QDAP吸引力，客戶或轉投同樣分享扣稅額，但可控制每年供款額的強積金扣稅供款。

對於未購買QDAP的客戶，保險比較網站10Life創辦人倫沛然認為，目前市場仍有內部回報率約3厘的QDAP產品，在投資市場波動下，40歲至50歲的臨近退休人士可以選擇投保以鎖定回報，年輕客戶仍有時間可觀察息率未來會否回升。