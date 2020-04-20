內地首季經濟縮 外貿有近憂遠慮 富達Anand：疫情料續打擊終端需求

受新冠肺炎疫情衝擊，內地上季GDP按年下跌6.8%，期內社會消費品零售總額減少19%、固定資產投資亦下跌16.1%、貿易順差更急跌83%至只有132億美元，消費、投資及貿易等「三頭馬車」均失速難以拉動經濟增長。紐約梅隆投資管理高級主權債券分析師Aninda Mitra預測，內地經濟本季開始將逐漸改善，全年經濟增長料達3%；根據資料，3%的GDP增長率屬於1976年文化大革命結束以來低位（見圖）。

全球經濟活動大減 不利中國出口

Paras Anand分析，內地經濟上季表現未如理想，主要原因是政府因應控制疫情曾採取停工停學等限制民眾聚集的措施，惟他認為要向前看，指隨着近日疫情受控，相關限制措施亦已經放鬆，內地多個省市中學於本月陸續復課，九成打工仔現已重返工作崗位，故此本月消費及投資表現已有明顯改善。

Anand解釋：「根據我們掌握到的數據，截至本月10日，內地建造業的復工率已接近九成，當中以工程相關的固定資產投資表現較理想，與房地產相關的固定資產投資則恢復得比較慢；另外，內地乘用車銷量上季按年跌近四成後，本月首周跌幅已收窄至12%，次周更已回復增長。總體而言，我們看到內地經濟活動慢慢回復至疫情發生前的水平，可以說是重回正軌。」

不過，Anand指出，不論對中國及亞洲而言，出口仍然是十分重要的經濟環節，但由於新冠肺炎疫情上月在全球加速擴散，多國已將封城、停工、居家防疫等措施延至5月，令經濟活動大幅減少，並且可能需要更長時間才可復蘇，故此中國及亞洲本季出口表現不容樂觀（編按：3月摩根大通全球綜合採購指數下跌至39.4，較2月再低6.7點），可能成為壓抑本季GDP表現的一環。

另外，有分析認為，是次新冠肺炎疫情將令過去30年全球化的趨勢逆轉，以美國為首的外資工廠將會逐步撤離內地，為內地經濟及就業帶來中長期不明朗因素。資本集團 （Capital Group）投資總監安迪普登認為，環球企業正把部分供應鏈由中國分散至全球其他地方，這的確是事實，美國政治領袖及企業高管已經就此作長時間的討論，如何令部分製造業回歸本土；澳洲政府也表明擬將部分科技及醫藥製造業搬回本土，因為此舉涉及主權的問題；而日本政府亦計劃在企業將製造業遷回日本時提供資助。

安迪普登：工廠撤離中國 有利美企

安迪普登認為，環球企業大規模重整供應鏈，初步聽來是件壞事，但他相信為有關企業帶來的機遇多於挑戰，「第一，這並非二元結果（Binary Outcome），美國、澳洲及日本企業並不會把所有位於中國的製造業基地都關閉，很多工業保留在中國仍然非常合理，所以這不是全部搬走或全部留低的問題，可以因應個別情況再作決定；第二，我覺得作為一批最優秀的跨國企業，在全球不同地方都設有生產基地很正常，這樣可提高表現及生產力，而且若生產基地鄰近消費者，更有利於為消費者度身訂造產品，帶來更好的業務機會」。

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