基金七成股三成債 波動市可增防守力

安迪普登表示，該基金的選股標準，首先是該股現時必須有派息，而且具備良好的經營模式可望支持將來派息穩定增長，目前該行在美國及歐洲的科技、消費、醫藥及地產股中找到較多符合上述標準的優質股（見表）。

美股難直線上升 季績差或觸發回調

另外，安迪普登指出，該基金把三成資產投資於債券，主要是希望減低股市波動為投資組合帶來的不利影響，故此所投資債券策略着重保本，致力避免出現違約事件，目前債券組合中60%屬美國國債、75%屬AAA信貸評級。他表示，該基金今年首季表現跑贏環球股票指數約6個百分點，反映組合在波動市中具備防守力。展望美股短期後市，安迪普登相信，即使近周投資者聚焦於救市措施令美股顯著回升，但他估計美股不會繼續直線上升，假如上市公司即將公布上季業績令市場失望，或美國抗疫情况出現波折，美股又會出現回吐。

75%債券屬最高信貸評級 料高息債違約率急升

安迪普登續說，雖然聯儲局目前正在推行的無限QE可以買入美國企業所發行的高息債，但這並不表示當局將會把市場上所有高息債都買入；而他預期，在疫情衝擊下高息債違約率將大增，故此該基金不會偏離初衷，仍然堅持主要投資於低風險、低回報的國債及投資級別債券，對高息債興趣不大。

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