經濟
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資本集團安迪普登：貨幣財政政策力挺 美股縱波動難大跌

【明報專訊】美股三大指數上周分別勁升2%至6%，跑贏恒指期內0.33%升幅，屬2月尾新冠肺炎疫情在美國大爆發以來罕見；今期封面故事由美國兩家大型資產管理公司專家分析最新形勢。資本集團（Capital Group）投資總監安迪普登（Andy Budden）認為，雖然在成功研發疫苗前，新冠肺炎疫情仍會持續為美國經濟及股市帶來不明朗因素，但料疫情總會過去，建議繼續投資美國派息股及優質債；另外，富達國際亞太區首席投資官Paras Anand與安迪普登分別認為，外貿形勢變化，將為內地出口帶來短期及長期挑戰。

明報記者 葉創成

資本集團是美國大型資產管理公司，去年底資產管理規模（AUM）達2萬億美元，位居全球前列，當中又以投資美國股市及債市為主。該行駐新加坡的投資總監安迪普登上周接受記者長達一小時的越洋電話訪問，除了介紹正在本港銷售的「資本集團資產收益創造者基金」 （Capital Group Capital Income Builder Fund）的投資亮點外，亦詳細回答記者關於新冠肺炎疫情對美國經濟、貨幣政策、財政政策、美元地位及中美關係的影響等問題，值得留意。 

自從美國聯儲局在上月23日宣布無限量寬（QE）買債以來，美股三大指數均於當日見底，上周道指、標指及納指再分別勁升2.21%、3.04%及6.09%，過去4星期已從低位回升逾三成，若與歷史高位比較，下跌幅度現已不足兩成，可謂「來回地獄又折返人間」（見圖），參考聯儲局在2009年3月首度推出QE令美股由熊轉牛的經驗，當局破天荒推出無限QE，是否同樣已為美股燃點新一輪的牛市呢？

 儲局汲海嘯經驗 爆疫即入市「封底」

安迪普登表示，雖然任何人也無法準確預測市場走勢，包括難以預計是次熊市是否已告一段落，但聯儲局明顯已汲取2008年金融海嘯時過遲出手的經驗，是次在新冠肺炎疫情引發的經濟危機爆發初期便已果斷介入，希望為市場設定一個底部（Put a floor in the market）；他認為，聯儲局在上月23日宣布無限買債後，若股市日後因為疫情持續而再次下試低位，當局更可以仿效日本央行直接買入股票，在非常時期採取非常措施穩定市場信心。 

面對新冠肺炎疫情的衝擊，美國政府上月開始採取隔離民眾的政策防範疫情擴散，但此舉亦令以消費為主導的美國經濟備受衝擊，航空、餐飲及旅遊業更屬首當其衝，當地短短4周已新增2200萬國民申領首次失業救濟，本來已負債24萬億美元的美國政府難免要進一步發債來承擔相關開支及為其他抗疫措施，債務會否不勝負苛呢？

華府債台高築 需創新理論分析

安迪普登分析，面對失業人口突然大幅上升，美國政府介入可以幫助國民分擔部分失業成本，屬非常時期採取的非常措施，無可厚非，資本集團近來亦深入研究美國政府因應疫情援助各界、增加開支令債務上升的影響，結論是雖然傳統理論擔心政府舉債過多日後將難以償還，而央行推行QE買債變相大舉印鈔亦遲早會拉升通脹，但該行認為應該以創新的現代貨幣理論（Modern Monetary Theory）來看此問題，「我們正處於一個新世界」。

他解釋，由於美國政府具備完全控制美元的能力，若政府增加開支對經濟有建設性，由聯儲局購入政府所發行的債券就此融資並不是問題，「只要政府增加開支是經過深思熟慮，不會濫用社會的資源，也不會令通脹飈升，這便是一件好事」。

無限QE為政府買單 未動搖美元儲備地位

雖然美國政府因應疫情發行的國債可由正在無限QE買債的聯儲局來買單，但美國這種「政府發債、央行買單」的做法會否動搖美元作為國際儲備貨幣的地位呢？

安迪普登承認，假如美國政府大幅增加開支成為常態，而且此舉亦未能推動經濟增長卻令通脹飈升的話，的確會令市場對美元失去信心，美元匯價亦會因此轉弱，但他亦強調，目前美國政府是很負責地因應疫情而增加開支，市場反應暫亦屬正面，看不到美元會因此失去國際儲備貨幣地位，「過去15至20年的不同時段，很多人均曾討論美元能否保持國際儲備貨幣的地位，但今時今日這地位仍然穩固，我相信在可見將來也不會改變」。

要成功研發疫苗 疫情才完全受控

當然，美國政府是否需要繼續大幅舉債支付抗疫開支，關鍵要視乎新冠肺炎疫情何時受控，安迪普登指出，這正正是資本集團高度關注的，而美國政府、投資界及社會大眾近日對此亦廣泛討論，各地何時才能夠結束因應疫情而實施的封城（Lockdown）政策，令經濟重回正軌，而該行的預測是，美國各州份及城市將陸續解除封鎖，但事情的發展並不會一帆風順，個別州份及城市可能在解封不久便要因為疫情再度升溫需要再次封城。安迪普登估計，要等醫學界成功研發出可以治療新冠肺炎的藥物，並且在社會上廣泛使用，疫情才可完全受控，屆時民眾便不需要再保持距離，消費者行為可以回復正常，企業亦可以全面復工，「雖然我們難以預測短期事態發展，但是我們深信在幾年後，新冠肺炎的疫情一定可以大致解決，因此亦鼓勵普羅大眾中長線繼續投資股票」。

 Gilead及AstraZeneca抗炎藥普及需時

事實上，上周五美國藥廠Gilead Sciences Inc （美國上巿編號：GILD）指瑞德西韋對新冠肺炎有明顯療效後，美股三大指數當日均顯著做好。不過，安迪普登分析，可靠及可廣泛使用（reliable and widely available）的新冠肺炎藥物，必須具備有效及安全（efficacy and safety）兩大特性，他相信Gilead正在研發的藥物需要更多測試才可確定是否具備該兩大特性；他續說，在疫苗研發成功前，醫生也可利用治療藥品（therapeutic drugs）來替新冠肺炎病人控制症狀及幫助復元，例如總部位於英國劍橋的歐資藥廠AstraZeneca便是其中一間公司正進行有關測試，而且在最新測試中取得具鼓舞的成果，會就此進行更廣泛的測試。

[封面故事]

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