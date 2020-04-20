Ken Sir：控告匯控敗訴機率高

因負面報道 部分股東退出聯盟

聯盟一直期望能夠集合匯控5%股權的股東，並召開特別股東大會，月初曾表示有約2%股東會參與。不過，呂宇健指出，受早前有關其業務報道影響，有機構投資者退出，不過游說後部分已重新參與，目前股數仍逾1.5%，對達成5%的目標有信心。聯盟暫時未聯絡其他大型機構投資者，以聚集小股東聲音為先。

發起一人一信行動 去信匯控證監

呂宇健表示，英國當地股東沒有表示會計劃在股東會有行動，香港股東亦限於「限聚令」，沒有在香港匯豐總部抗議。聯盟認為匯控取消派息，會對除淨後沽出的股東帶來財務損失，已計劃就匯控已除淨而不派股息，和如何處理已除淨股價的問題，發起一人一信行動，在下周去信匯控和證監會，他指聯署兩周前曾發起聯署行動，現有二三千人參加。