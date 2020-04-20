吉野家撤旺角分店 業主告示：拖租逾4個月

業主門外貼告示 將視為提早終止租約

該分店位於油麻地彌敦道524號僑江大廈，根據資料，該店業主為私人公司「Master Cosmos International Limited」，由本地著名物業投資者冠華鏡廠家族持有。據業主於門外貼出的告示，指吉野家自去年12月起欠租，4月8日向業主發信將歸還店舖，並於9日將分店鎖匙送到業主辦公室。

另外，業主同時在告示中指出，吉野家提早遷出的行動未經其同意，行為將被視為提早終止租約，業主將會執行權利，重新進入及取得該店舖的所有權；業主將清走所有貨物、裝備等，相關費用將由吉野家承擔。

據本地媒體報道，該分店建築面積約2922方呎，月租26.8萬元，租約剩一年半，現以每月24.8萬元放租，較吉野家月租低逾7%。吉野家於2009年已租用上址，起初月租11.5萬元，10多年來累計租金升幅1.3倍。其主要競爭對手「食其家」近日宣布逆市擴充，將於油麻地譽發廣場地舖加開分店。