飲食業：料專屬資助處理程序較快

稻苗學會會長黃傑龍指出，根據申請第一輪資助的經驗，九成會員只需一周就收到資助，食環署亦向行業透露，在首輪資助申請期截止翌日，即5月5日就可以申請第二輪，相信專屬行業的資助處理程序會較快，有助行業營運下去。他續稱，有些中式酒樓或麵店，部分員工年齡在65歲以上，僱主毋須為員工的強積金供款，可獲資助的員工人數較實際少，這種情况下申請按面積計的資助較佳。他強調，「限聚令」與行業營運並不矛盾，因為控制疫情才是為香港長遠利益着想，市民的健康十分重要。

餐飲聯業協會：未必可解決資金流問題

香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，主要會根據員工人數決定申請哪一個計劃，例如中式酒樓平均僱用70至100名員工，假設以面積計，最多只獲220萬元資助，以員工人數計，100人最多可獲540萬元，自然會選擇後者。但他指出，生意大受影響下，要食肆不裁員有一定困難，如果資助尚未到手已支持不住，亦只能靠裁員節省成本。

黃家和相信，如果食肆經營情况嚴峻，今次的資助未必可解決資金流問題，最終亦要結業，但計及今起可申請的百分百擔保特惠貸款，每家企業可最多申請400萬元，幫補租金及薪金支出，估計整體有一定幫助。