經濟

勢申「出糧津貼」 零售商：租金問題更大 大行料莎莎每月獲1800萬 前線工會：計劃補助有限

【明報專訊】立法會財委會上周六（18日）通過第二輪「防疫抗疫基金」撥款，包括補貼僱主支薪一半、每員工上限9000元的「保就業」計劃。本報向多家零售商查詢，普遍表示積極考慮申請。有大行推算，薪金補助相當於莎莎（0178）每月約兩成固定成本。但前線員工代表認為，從業員底薪只有1萬元左右，實際幫補有限；香港零售管理協會謝邱安儀則表示，相信措施有一定幫助，但減租才是有效的措施。

明報記者 蕭嘉聰

莎莎至截稿前未有回覆本報會否申請計劃。惟已有券商推算對其幫助，Jefferies報告指出，莎莎於去年12月店舖每月固定成本約1億元，當中2900萬元為固定工資，租金佔比最重達6300萬元；每月總成本至本月已降至8200萬元，預期明年1月將減至8000萬。報告推算，透過向政府申請「保就業」補助，估計莎莎每月可獲1800萬元補貼，為期6個月，相信有助補貼員工支出。野村報告指出，計及政府推出的各項措施，莎莎預計未來6個月可補貼18%的店舖固定成本。莎莎2月曾透露，香港有約2500名員工，即每人平均獲7200元，以補貼一半計，部分員工月薪低於18,000元水平。

周大福（1929）發言人表示，目前仍在了解計劃詳情，如對集團有正面幫助的話，會積極考慮。謝瑞麟（0417）回應稱，新措施廣泛惠及眾多香港市民及企業，正積極了解及研究申請。至於日前宣布今年5月起減薪11個月的連卡佛載思集團（LCJG），特別提到銷售佣金為基礎的員工，以及每月收入低於1.8萬元的員工將不受影響，受影響員工每月工資亦不會低於1.8萬元，意味集團或申請是次計劃。

周生生：原則上會申請 不影響旺區減舖

周生生（0116）大中華營運總經理劉克斌指出，原則上會申請計劃但未確定以哪個月份薪金為基準。他表示，集團一直採用員工自然流失措施，未有裁員或執行無薪假，因此裁員不是最大考慮，今次補貼更令前線員工加強信心，但不影響旺區減少分行計劃。他解釋，現時租金下跌，可轉為部署發展民生區，對整體店舖數量未必有影響，加上計劃原則上可保障裁員情况，有信心將員工分配到其他店舖。

連鎖零售商：每員工獲9000元「不算少」

另有連鎖零售商老闆向本報透露，一定會申請相關資助，雖然未及減租幫助大，但每名員工可獲9000元「不算少」，但租金是人工成本一倍以上，是更大問題。他又稱，曾聽聞有公司計劃裁員，因今次「保就業計劃」暫緩行動。

香港零售業前線總工會主席阿雲指出，大部分前線員工的底薪很低，大多只有9000至1萬元，今次疫情令收入至少大跌一半，因此「保就業」計劃全無幫助。他續稱，工會已向會員宣傳計劃，普遍公司暫未有定案，但申請期間會否裁員亦是問題所在。

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