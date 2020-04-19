內地疫後重建經濟 復蘇路漫長

SARS「V形」反彈料難再現

據官方數據，第一季度內地投資、消費、進出口「三駕馬車」均大幅倒退，遠超2003年SARS和2008年金融海嘯時。其中，基礎設施投資、製造業投資分別下降19.7%和25.2%；社會消費品零售總額直降19%，大致和2016年第一季度時的水平相當，其中餐飲行業收入幾乎減半；進出口額下降6.4%，除對東盟貿易額增長外，與歐盟、美國、日本等主要貿易伙伴貿易額均直線下滑。

3月當月，工業、貿易、消費等數據降幅雖比前兩個月明顯收窄，但並不代表內地經濟已「否極泰來」。

其一，3月中旬起歐美疫情迅速惡化，多國商店關停，工廠停業，外需急劇下降影響將從4月起開始顯現。雖然最近愈來愈多歐洲國家開始放鬆管制，重啟經濟活動，但重建社會經濟秩序，撫平人們恐慌心理都需要時間，外需不會馬上恢復。

其二，因輸入病例、無癥狀感染者頻現，民眾對出門消費顧慮重重，疫情形勢不明朗疊加經濟不景氣，亦使人們愈發傾向於存錢而非花錢，「報復式消費」出現的可能愈來愈小，內需或將長期低迷。

其三，眼下歐洲疫情雖有企穩態勢，東南亞、南亞、非洲又成新冠肺炎病毒下一個靶子，全球經濟將受到反覆衝擊和碾壓，內地自然也難獨善其身。

全球化退潮 內地將成輸家

在此情况下，內地經濟不僅不會複製當年SARS後「V形」復蘇軌跡，「U形」恐怕也難出現，更大可能是緩慢爬升。

對內地而言，挑戰不僅來自經濟受重創，更來自經濟全球化因疫情掀起「回頭浪」，曾經緊密聯繫的各國重又退回到一個個「孤島」。作為上一輪經濟全球化的最大受益者之一，若全球化退潮，內地無疑將成輸家。

內外危機疊加之際，內地第一不可自亂陣腳，第二不能不顧實際。

經濟當然要救，但不可「病急亂投醫」，容易引發「後遺症」，加重「宿疾」的猛藥更不能隨意服用。相比貨幣大放水，用消費券補貼居民的方式更為可行。

推遲全面小康社會目標可以理解

改革開放既定的步伐也不能停。擴大市場准入，改善營商環境，加大對企業合法權益的保護，這些有利於提升長遠競爭力的事情需要加緊做起來。

經濟發展目標也應做出合理調整。百年未遇之大危機當頭，不設經濟增速目標甚至推遲全面建成小康社會完成期限都是可以理解和接受的。只要就業和社會穩定，經濟基本盤不垮，未來就有希望。

[馮其十 神州新形勢]