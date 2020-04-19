太古城單日5成交 疫情以來首見旺市

太古城本月暫錄12宗成交

美聯物業區域經理范浩銘表示，鰂魚涌太古城在上周五單日錄5宗成交，為本港今年1月錄得首宗確診個案後首見，屋苑本月暫錄得12宗成交，平均實用呎價18,872元，其中一宗最新成交為海星閣高層C室，實用面積662方呎，日前以1,380萬元成交，實呎20,845元，屬市價水平。

同時，有業主趁樓市氣氛回暖，「零議價」沽出物業。港置首席聯席董事曾家輝表示，有關單位為荔枝角泓景臺2座高層C室，屬實用491方呎兩房戶，向西望海景，原業主於上周初起放售，叫價838萬元，放盤後即獲外區客接洽，在零議價下沽出物業，折合實呎17,067元。原業主2009年4月以292萬元購入，持貨11年，帳面獲利546萬元，物業升值約1.9倍。

泓景臺兩房「零議價」838萬元沽

白居二中籤者亦抓緊時機入市。祥益地產營業董事胡志偉表示，屯門富健花園昨錄白居二入市個案，單位為4座中層J室，實用484方呎，原業主去年10月起放售，當時叫價450萬元（未補地價）；另一邊廂，一名白居二買家上周初已積極物色單位，參觀上述單位後還價，買賣雙方終以415萬元（未補地價）成交，減價35萬元或8%，實呎8,574元。原業主1998年以98.55萬元（未補地價）買入，帳面獲利316.45萬元，物業22年升值3.2倍。

不過，仍有個別業主對後市不感樂觀，選擇減價沽貨。旺角SKYPARK錄減價成交，中原分行經理蘇俊賢表示，單位為低層B3室，屬實用404方呎1房戶，原業主於2016年9月一手購入，在3年額外印花稅（SSD）期滿後，隨即以800萬元放售單位，放盤多時仍未能成功售出，原業主遂接受較大幅度的議價空間，至近日終以718萬元易手，累減82萬元或10%，折合實呎17,772元。原業主於2016年9月以615萬元購入，帳面獲利103萬元，物業逾3年半只升值17%。

明報記者 甘潔瑩