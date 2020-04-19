房數「發水」 退出酒店仍留在名單

OYO行政總裁李泰熙（Ritesh Agarwal）承認有此做法，會將這些已退出的酒店，保留在其App的酒店名單上，狀態設定為「售罄」，希望吸引這些酒店回流。此外，OYO的匿名高層向《紐時》稱，OYO存在數以千計無牌酒店、賓館的房間。消息指出，為防印度執法人員對非法房間找麻煩，OYO有時會給警察和其他官員免費住宿。OYO否認有此做法。

《紐時》訪問了一些旅館經營者，並取得一些訴訟文件，指OYO向旅館施加額外費用，並扣起了旅館部分的應得收入。部分旅館經營者已尋求向OYO提出刑事訴訟。此外，印度監管機構正調查OYO是否涉及違反競爭的做法。

消息表示，OYO得以持續擴張的部分原因，在於它向一些旅店經營者承諾提供最低的每月收入保證，而背後可能由軟銀的資金支持。按照承諾，無論客房預訂情况如何，OYO也需向經營者支付一些的款項。作為交換，加盟酒店的客房將通過OYO品牌進行預訂，向旅客提供統一的服務標準及免費早餐。有部分經營者反映，已被OYO取消或削減補貼。也有消息稱，OYO大幅降低了房價，並提高了佣金，令業界經營困難。OYO的房間質素也引起外界關注。去年10月，一名印度青年入住OYO的酒店後，在洗澡時觸電死亡。

疫情爆發後，OYO的經營更為困難。《華爾街日報》稱，OYO正計劃將部分員工轉移到最大投資者軟銀的員工支薪名單，迹象顯示軟銀在緊要關頭，正向OYO伸出援手。

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