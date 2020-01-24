孫正義再次造王失敗 印度OYO經營陷危機

資料來源：彭博社、《金融時報》、《福布斯》、《紐約時報》

外界質疑，WeWork不計成本的擴張計劃，造成今日的困境。也有人將問題歸咎於一手將WeWork估值推升至470億美元的孫正義，鼓勵燒錢毫不節制的WeWork創辦人紐曼（Adam Neumann）更瘋狂地擲錢。當現時僅26歲的印度新晉企業家李泰熙（Ritesh Agarwal）在印度創立OYO品牌後，孫正義又鼓勵他要有更遠大夢想，向世界最大的酒店集團挑戰，並預言他將成為「世界酒店之王」。軟銀自2015年開始向OYO投資，2017年再向OYO注資約2.5億美元，至2018年軟銀牽頭的願景基金（Vision Fund）又在另一輪價值10億美元的融資領投，使OYO的估值增至50億美元。

創辦人借20億美元高位回購

就在去年秋，WeWork的IPO計劃爛尾之際，孫正義向包括瑞穗金融在內的金融機構作個人擔保，助李泰熙借入20億美元。李泰熙最終以100億美元的估值，向OYO兩大早期投資者——紅杉資本印度及Lightspeed印度合伙公司購回公司的股份。孫正義連番操作，使OYO估值急升。對於他來說，OYO股票重回創辦人手上，總比由其他風險投資者持有好。

當時市場人士已開始質疑OYO的估值是否被高估。李泰熙向《金融時報》稱，購回股份的想法並非來自孫正義，是他自己的主意。他說，作為公司的行政總裁，自己從不出售股份。他透過將OYO與美國健身器材公司Peloton等作比較，得出OYO的估值。Peloton去年上市時的估值，是其收入的4.5至5倍。他說，OYO的年收入介乎27至29億美元，因此100億美元的估值是合理的。

估值下滑 孫李或遭追保證金

不過他承認，回購的時機並不理想，若現在才下手，回購的成本可降低25％至30％，令自己目前持有的股份增至35％，而不是目前的25％至26％。按他的推算，其在OYO的26％股份，使其淨資產超過25億美元。不過倘OYO估值下滑，孫正義和李泰熙都將被銀行追交保證金。李泰熙稱，正是WeWork令投資氣氛改變，在WeWork陷入危機前，OYO所有決定都是標誌性的；在WeWork陷入危機後，OYO的一切決定都備受批評。

李泰熙13歲開始從商，在印度東部奧里薩邦（Odisha）的一個小鎮販賣手機SIM卡。李泰熙在印度本土的遊歷，令他有感印度缺乏可靠且實惠的酒店選擇。他意識到市場幾乎沒有大型酒店集團經營少於100間客房的酒店，認為這領域有巨大潛力。

創辦人：WeWork改變初創投資氣氛

2012年，18歲的李泰熙成立廉價酒店信息及訂房服務網站Oravel，與小型酒店合作，提供標準化的服務及洗漱用品等，受到遊客歡迎。翌年他獲得Paypal創辦人、著名風險投資者Peter Thiel頒發協助青年休學創業的泰爾獎學金（Thiel Fellowship）。憑藉10萬美元獎金，李泰熙將Oravel升級為OYO，主要通過連鎖加盟的模式，在印度招攬大量酒店，以統一服務標準向遊客提供劃一的服務。加盟店懸掛的OYO紅色字母招牌開始遍佈印度各大城市，品牌效應也吸引到資本的注視。

曾擁100多萬間客房 被譽「酒店界優步」

5年前獲得軟銀的大水喉後，OYO除了在印度持續擴張，又開拓海外市場，至2017年正式登陸中國。OYO目前經營4.3萬多家酒店，在全球約80個國家的800個城市擁有100多萬間客房。以酒店房間計算，是全球第三大酒店集團，被稱為「酒店界的優步」。在OYO迅速擴張之際，其管理問題亦開始引起外界關注。《紐約時報》早前報道，指OYO涉嫌以不當手法經營印度的業務（見另稿）。

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