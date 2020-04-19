美3月領先經濟指標挫6.7% 60年來最大跌幅

指美經濟將面臨非常嚴重萎縮

國際評級機構穆迪則表示，可能會調整220億美元（約1,716億港元）規模的擔保貸款憑證（CLO）評級，擔保貸款憑證是以銀行的商業或個人貸款擔保打包而成的證券。

穆迪指出，由於新冠狀病毒肺炎疫情令很多美國公司財務轉差，令盈利不保，使這些公司信貸質素下降，進而影響到擔保貸款憑證的資產質素。

穆迪：或調整美擔保貸款憑證評級

不過，美國總統特朗普日前宣布三階段重啟經濟，加上治療新冠病毒的潛在藥物臨牀測試見效，美股三大指數上周五同步上揚，道指升704點或2.99%，收報24,242點；標指升75點或2.68%，收報2,874點；納指升117點或1.38%，收報8,650點。

一周累計，道指、標指及納指分別漲2.21、3.04%及6.09%。

港指夜期則報24,276點，低水104點，ADR港股比例指數跌0.08%，報24,361點。騰訊控股（0700）ADR折合報405元，較港收市跌0.94%。內銀ADR受壓，中國銀行（3988）、工商銀行（1398）、建設銀行（0939）ADR折合分別報2.95元、5.11元及6.08元，較港收市跌0.85%、0.63%及0.58%。匯豐控股（0005）ADR折合報40.24元，較港收市升1.88%。