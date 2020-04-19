沃爾瑪增聘人手加碼至20萬

沃爾瑪表示，加聘人手是為了應付新冠狀病毒肺炎流行期間，生活必需品銷售上升導致員工短缺的問題，這些新職員有85%都是臨時工或兼職。

85%為臨時工或兼職

另外，外電彭博社報道，美國第二大汽車製造商福特汽車預料疫情影響下，今年首季將錄得20億美元（約156億港元）虧損，為公司規模最大的一次單季損失。

同時，福特並計劃發債集資80億美元（約624億港元）以提升流動性。報道引述知情人士表示，為了增加現金儲備，福特計劃發行3年期、5年期及10年期的無擔保債券，其中10年期債券息率將為11厘，但要注意的是，兩家國際評級機構穆迪及標普，在3月25日已宣布下調福特的信用評級，由投資等級調降至垃圾等級。

福特發債集資80億美元

福特較早前曾披露已透過銀行，從備用信貸額度提取154億美元（約1201.2億港元），截至4月9日手頭現金有300億美元。但由於疫情導致汽車市場需求量下跌，汽車銷售量及價格皆受到重創，且近期福特亦關閉全球大多數的工廠，消耗大量現金，自去年底以來，福特的手頭現金已減少了80億美元。

美國百貨公司梅西（Macy's）亦正尋求發行物業抵押債券，債券抵押品為旗下主要物業資產，但不包括位於曼哈頓Herald Square旗艦店，而發行年期和孳息率仍未有最終定案。Macy's發言人表示，疫情持續影響公司業務，故需尋求不同方式強化資本結構。