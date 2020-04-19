Google擬推Google Card抗衡Apple Card

報道表示，Google Card分為實體卡及虛擬卡，卡用戶可以線上線下支付，此外Google Card可連接到其他Google應用程序，方便翻查購買紀錄、檢查餘額或鎖定帳戶，據報Google將與花旗銀行和美國Stanford Federal Credit Union在內的不同銀行合作推出Google Card。

報道稱，Google希望Google Card成為Google Pay基礎部分，以抗衡Apple Pay和Apple Card。目前Google Pay僅可接入傳統信用卡用於線上或點對點支付，Google Card將可擴展Google Pay應用範圍。報道又分析，Google還可透過Google Card開發新收入和數據來源流，例如利用交易數據來改善廣告效率。

7年前曾推過虛擬扣帳卡

值得留意的是，Google以往曾推出類似的支付卡產品，2013年公司在Google Wallet（Google Pay前身）中推出虛擬扣帳卡，但最終在2016年終止服務。蘋果與高盛在去年8月合作推出鈦金材質的Apple Card，不足一個半月，高盛已為蘋果用戶發放共計100億美元（約780億港元）信用額度，有金融研究公司今年2月更指，Apple Pay已佔全球卡交易量約5%，預計到2024年將達到10%，Apple Card的前景被看好，反映Google也希望利用Google Card，加快搶佔這巨大潛在市場。

與此同時，內地手機商華為日前也宣布推出HUAWEI Card信用卡服務，但被外界評論此信用卡的造型和功能，都似是參照Apple Card的設計；HUAWEI Card同樣提供實體卡和虛擬卡，由華為與銀聯合作發行信用卡服務，但暫時只會在中國推出。