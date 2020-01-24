Uber撤今年財務指引 減值撥備最多171億

投資銀行William Blair分析師Ralph Schackart認為，目前疫情對Uber平台產生負面影響，但觀察到香港共享乘車業務正緩慢反彈，情况令人鼓舞，估計美國市場亦會出現類似趨勢。

Uber香港調整疫情支援措施

Uber早前表示，由於新冠肺炎疫情爆發，加上公司對司機及送餐員提供財務援助，預計首季收入將減少1,700萬至2,200萬美元；次季則減少6,000萬到8,000萬美元。

此外，Uber香港上周五向司機發出更新通知表示，會繼續向被確診新冠肺炎或需自我隔離的司機及送餐伙伴提供最多14日的津貼，但增設最高金額上限，司機最多可取得3,067元，意味平均每日可獲219元資助。

Uber解釋，公司將擴大支援的對象範圍，因此設下每人支援金額上限，以確保能持續支援不同合作伙伴。資格要求方面，由以往司機伙伴和送餐伙伴在3月6日前30日內，曾完成行程或送餐服務才符合資格，更改為只要在申請經濟支援當日的前30日內曾完成行程或送餐服務，即符合資格。