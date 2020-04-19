亞馬遜入股Deliveroo英開綠燈 擬投資45億元 稱疫情導致財務惡化需新資金

CMA上周五表示，英國強制餐廳停業嚴重拖累Deliveroo收入，導致財務狀况惡化，如Deliveroo撤出市場，其影響比起獲得亞馬遜投資「更糟糕」，故暫允交易進行，讓Deliveroo得到亞馬遜的資金支持以解燃眉之急。

明報記者 李哲毅

CMA指出，大量餐館停業使Deliveroo外賣收入大幅下降，儘管Deliveroo擴大網上雜貨銷售，但無法彌補外賣業務虧損。CMA獨立調查小組主席Stuart McIntosh表示，若Deliveroo無法取得額外投資，很明顯地將無法履行財務承諾，必須退出市場，意味部分客戶或完全無法使用網上外賣服務，其他客戶則面臨更高的價格或服務質量下降。

Deliveroo擴雜貨銷售 無法彌補外賣業務虧損

CMA又稱，Deliveroo在英國線上外賣平台市場佔據重要份額，而且Deliveroo尤其依賴持續外部投資以支持營運，在疫情爆發後，Deliveroo等發展中公司的融資能力受到限制，此時只有亞馬遜有能力及願意提供資金。

CMA提到，站在競爭角度而言，Deliveroo退出的影響比起容許亞馬遜投資更深遠，因此最好做法是暫時容許亞馬遜投資Deliveroo。

亞馬遜是在去年5月中旬牽頭Deliveroo現有股東普信集團、富達和Greenoaks，參與Deliveroo的G輪融資，涉資5.75億美元（約44.85億港元），但交易被CMA以可能造成市場壟斷，不利競爭為由叫停。

CMA並在去年底決定進行更深入的第二階段調查，但一場疫情使得CMA需要臨時「紅燈轉綠燈」，至於第二階段調查結果則會在6月11日公布。按去年5月的計劃，亞馬遜牽頭的財團入股後將持有Deliveroo 16%股權，即Deliveroo的估值為280億港元。

亞馬遜牽頭財團擬入股持16%股權

在香港稱為戶戶送的Deliveroo，由美籍華人Will Shu在2013年從紐約移居倫敦後創辦。除了英國及香港，現時在澳洲、新加坡、中東的阿聯酋、科威特，西歐的法國、意大利、比利時、西班牙及愛爾蘭均有業務。