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經濟
2020年4月18日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
中國首季GDP跌6.8% 上月有改善 首季消費跌19%遜預期 投行料本季GDP仍見紅
GDP反彈 消費至關重要
政治局：更大政策力度對冲疫情影響
恒指衝高回落 「ATM」後勁不繼
金沙中國不派末期息 9年來首次
內地奢侈品市場見復蘇迹象 LVMH：過去3周銷售升50%
李寧：首季零售流水按年跌10%至20%
國泰關美基地 裁近300人
11銀行推企業版還息不還本
中國鐵塔首季利潤按年增13%
康方生物傳上限定價 金山雲申在美上市
瑞德西韋「療效」刺激 美股急升 道指早段漲600點 油價金價回落
高盛削目標價 蘋果股價挫1％
力拓：中國鋼鐵需求持續回升
雲滙1期開售兩年首發價單 推162伙 折實均呎17109元 返兩年前2期首批水平
一直以招標形式出售 曾未列明回贈優惠
兩盤昨4宗撻訂 發展商共殺訂528萬
疫情稍紓緩 屯門半月破百宗二手成交
鴨脷洲海旁道住宅地招標 最高估值14億
花旗銀行155萬續租尖沙嘴舖 低5年前高位四成
陸振球：疫情反映內地醫療改善 大灣區樓價破頂
周末睇樓好去處
OMA OMA 洋溢綠色度假風情
OMA by the Sea 最快本月登場
鄰近黃金海岸 盡享寫意悠閒時光
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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中國首季GDP跌6.8% 上月有改善 首季消費跌19%遜預期 投行料本季GDP仍見紅
GDP反彈 消費至關重要
政治局：更大政策力度對冲疫情影響
恒指衝高回落 「ATM」後勁不繼
金沙中國不派末期息 9年來首次
內地奢侈品市場見復蘇迹象 LVMH：過去3周銷售升50%
李寧：首季零售流水按年跌10%至20%
國泰關美基地 裁近300人
11銀行推企業版還息不還本
中國鐵塔首季利潤按年增13%
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高盛削目標價 蘋果股價挫1％
力拓：中國鋼鐵需求持續回升
雲滙1期開售兩年首發價單 推162伙 折實均呎17109元 返兩年前2期首批水平
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鴨脷洲海旁道住宅地招標 最高估值14億
花旗銀行155萬續租尖沙嘴舖 低5年前高位四成
陸振球：疫情反映內地醫療改善 大灣區樓價破頂
周末睇樓好去處
OMA OMA 洋溢綠色度假風情
OMA by the Sea 最快本月登場
鄰近黃金海岸 盡享寫意悠閒時光
中國首季GDP跌6.8% 上月有改善 首季消費跌19%遜預期 投行料本季GDP仍見紅
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