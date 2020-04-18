陸振球：疫情反映內地醫療改善 大灣區樓價破頂

今次全球股災一個重要不同的地方，是各國政府反應迅速，又發明了無限QE，如稍後疫情消退，相信股巿和樓巿的跌幅也會遠較90多年前輕微。當然，前提除了是疫情受控，更重要的是各國領袖不要為找藉口「甩鍋」，甚至以要求他國賠償為藉口「賴債」，以致出現戰爭（不單拖累股樓，更會造成更大的間接傷害以至死得人多）。

港商廈空置率急飈非吉兆

美國本周公布新申請失業救濟再增520萬人，四周來合共多了超過2000萬，美國下次公布的失業率差不多肯定會超10%，再過一個月，甚至有機會惡化到15%至20%。作為香港人，也不要對美國的經濟和就業巿場有幸災樂禍之心，高力國際最近公布的香港寫字樓空置率急飈（見圖2），其實也在預告香港的寫字樓打工仔就業情况會急速惡化，皆因公司租用的地方少了，亦即反映要僱用的員工數目也正在減少。

新興行業 成內地寫字樓生力軍

從來有危便有機，最近疫情雖然令中國不少企業受損，但也有受惠行業會增加相關的物業需求。仲量聯行剛發布最新的《中國房地產市場復蘇綠芽初綻？》研究報告，分析在是次疫情中顯現出較高抗跌力的行業及其對未來地產市場將產生的潛在催化作用。

仲量聯行大中華研究部主管黃志輝表示：「儘管疫情對中國許多行業都造成了負面影響，但也為不少行業創造了潛在的增長機會，部分能提供急需服務的行業如保險、網上娛樂、醫療健康、地產科技和數碼經濟等表現仍然穩定，預期一旦疫情進一步受控，這類行業將推動租賃市場。」

該行指以下為受惠疫情行業並會增加工作空間需求：

（1） 數碼經濟：憑藉龐大的本土消費基礎，涉及大數據、雲端平台及人工智慧的大型科技企業在疫情中扮演了重要的角色，業務可望增長；

（2）保險：是次疫情有望進一步加強內地的保險意識，該行已見有中資保險公司對寫字樓租賃、升級及擴張需求增加，當中不少已見業務有所增長；

（3） 網上娛樂：疫情下的「宅經濟」自1月起推動了網上娛樂業的擴張，如手遊、直播等。隨着新增用戶顯著增加，並成為他們的新習慣，此類企業將為辦公樓租賃市場帶來擴張需求；

（4）醫療健康：市場對健康服務、藥物及醫療器材的需求穩定趨增，即使在疫情過後，這種趨勢也將隨着醫療保健支出持續而不斷增速。健康醫療行業對於寫字樓、產業園區及廠房等需求將持續上升，並預計將受到投資者的更多關注；

（5）地產科技：該行預期無論是業主投資的樓宇管理科技化系統，還是租戶投資的加強其遙距辦公能力的網上解決方案，都將持續進一步發展。

內地樓銷售升回接近疫前水平

香港的樓價相對股巿，跌幅算是溫和，不過表現得更硬淨的，隨時是內地尤其大灣區的樓巿。事實上，隨內地開始解封城鎮和重啟經濟活動，區內的賣樓銷售速度已漸回升至接近疫前水平（見圖3），而尤其值得注意是中原中國計算的大灣區樓價指數破了頂（見圖4）。

3月中原大灣區樓價指數報116.50，較上月升0.86%，創指數自2016年有紀錄以來新高，其中數大中心城市：香港、澳門、廣州及深圳指數皆全面向升，深圳指數更是連續7個月創新高。12個指數中，共8個指數錄得上升，幅度由0.3%至2.02%不等，錄得跌幅的指數共4個，跌幅由1.09%至2.6%。

中原表示，大灣區樓市2月受農曆新年假期影響，3月卻受新冠病毒蔓延拖累，整體經濟活動幾近停頓，但至3月份下旬，中國大陸疫情開始受控，逐漸開放各城市往來，經濟活動開始逐步重回正軌。加上人行降準救市，多個城市亦放寬房地產的限購措施，大灣區城市於3月下旬睇樓量急升，已累積兩個多月的購買力爆發，樓價反彈力強。

筆者有做大灣區樓盤代理的朋友說，今回處理疫情內地政府其實表現不錯，更反映原來內地的醫療已有長足進步，將來在內地退休也不用擔心醫療問題，反而加強了大灣區置業的決心。

[陸振球 樓市解碼]