花旗銀行155萬續租尖沙嘴舖 低5年前高位四成

已承租該舖長達21年

該舖斜對面即為清真寺，位處十字路口交界，過往一直車水馬龍。翻查資料，花旗銀行早於1999年已開始租用上述巨舖，即承租長達21年，當時月租僅45萬元。該舖2012至2018年間，月租更突破200萬元，其中2015年續租時月租更高達280萬元，即新租金較高位回落逾44%。業主2017年12月以9.03億元購入上述商舖，租金回報僅約2.1厘。

譚公道舖2100萬沽 5年實蝕230萬

商舖則續錄蝕讓成交，土地註冊處資料顯示，土瓜灣譚公道34至38號地下H舖，面積約1000方呎，本月初以2100萬元易手，折合呎價2.1萬元。原業主2014年10月以2200萬元購入，即逾5年帳面蝕讓100萬元，若連同使費計實蝕逾230萬元或10%。據悉，目前商舖租予美容院，月租約4.8萬元，租金回報約2.7厘。

傳卑利街舖1500萬蝕讓

另市場消息傳出，中環卑利街18A至18B號福志樓地下4號舖，以1500萬元易手，面積420方呎，呎價約3.57萬元。一旦最終落實易手，以原業主2015年11月約2400萬元購入計，即逾4年帳面蝕900萬元離場，連使費計實蝕逾950萬元或40%。