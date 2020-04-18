鴨脷洲海旁道住宅地招標 最高估值14億

市場估值每呎1.4萬至1.6萬

上述地皮鄰近新地（0016）、嘉里（0683）及百利保（0617）合作的南灣，預計物業落成後將可享開揚景觀，高層戶更可享深灣遊艇會景致。業界估計，地皮估值12.36億至14.13億元，預計每方呎樓面地價約1.4萬至1.6萬元，料吸引中小型發展商爭奪。

豉油街地下周五截標

另旺角豉油街與上海街交界住宅官地將於下周五（24日）截標，天俊測量師行執行董事張楚然表示，地皮位置鄰近旺角購物區，商業價值高，但項目需預留1樓及2樓、約3.09萬方呎的樓面興建護老院，完成後需連同2個車位及相關設施交還政府，料將影響發展商出價。業界估計，地皮估值3.53億至4.54億元，每方呎樓面地價介乎7000至9000元。

恒地7500萬收購卑利街全幢

此外，向來鍾情收購市區舊樓的恒地（0012），近年積極收購中環卑利街、伊利近街一帶舊樓。土地註冊處顯示，恒地上月透過樂晶有限公司以7500萬元購入中環卑利街66至66A號全幢物業，可建樓面約6.4萬方呎，每方呎樓面地價約1.17萬元。原業主2010年9月5900萬元購入物業，帳面獲利1600萬元或27%。翻查資料，恒地早年已就卑利街66及66A號附近進行收購，部分物業已全數購入業權，而持有逾90%業權的伊利近街33至47號舊樓項目，則於去年申請強拍，業界人士估計，恒地或會進一步收購該地帶的物業，以擴大項目發展地盤。