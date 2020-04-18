疫情稍紓緩 屯門半月破百宗二手成交

屯門指標屋苑瓏門本月至今約半月已錄7宗成交。中原高級分行經理鍾宏遠表示，瓏門6座高層C室，實用面積483方呎，2房間隔，以市價768萬元成交，實呎15,901元。原業主2014年1月489萬元購入，帳賺279萬元或57%。

十大屋苑周末睇樓量近5周首回升

同時，市場續錄低市價成交。香港置業高級聯席董事趙松坡指，鄰近奧運站的凱帆軒位於3座高層B室，望海景，2房間隔，實用476方呎，以893萬元易手，實呎18,761元，成交價低市價約5%。原業主2010年7月455萬元購入，帳面賺約438萬元或96%。

疫情肆虐，影響樓市前景，有投資者接連沽貨。土地註冊處顯示，薄扶林碧瑤灣47座中高層戶，上月底以5050萬元易手，實用2488方呎，實呎20,297元，屬市價水平。

上述物業原由已故神秘富豪「的士招」招友全於2003年4月800萬元購入，隨着他過身後成為遺產貨，由其妻子招鍾羣英持有，帳面升值4250萬元或5.3倍。連同上述單位內，招鍾羣英今年先後最少沽出3個物業，分別為碧瑤灣2個4房戶及中半山愛都大廈1伙，共套現1.64億元。

CCL失守175點 三大指數連跌三周

此外，中原公布，反映樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報174.86點，按周跌0.32%；中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報177.38點，按周跌0.37%。

CCL（中小型單位）報175.35點，按周跌0.28%。三大整體指數齊跌3周，反映樓價調整未結束。同時，分區指數中，港島區樓價跌幅顯著，最新報182.48點，按周跌0.85%，連跌3周累跌1.89%。