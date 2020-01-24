兩盤昨4宗撻訂 發展商共殺訂528萬

愛炫美連錄3宗撻大訂

已屆現樓的海之戀‧愛炫美，新增的3宗撻大訂，有關單位實用介乎524至807方呎，分別屬2房和3房間隔，於2017年中以810.3萬至1545.4萬元售出，相關買家同於昨日取消交易撻大訂，料同遭沒收15%訂金各涉121萬至231萬餘元，3伙涉殺訂總金額料逾502萬元，長實已安排本月24日重售此3伙單位。至於恆大‧珺瓏灣1期新錄的撻訂，為1A座19樓一個實用321方呎1房戶，原於本月4日以529.2萬元售出，買家新近取消交易，料遭沒收5%訂金逾26萬元。

銀海峯最後1座洋房逾億沽

另一方面，新盤市場昨日依然不乏豪宅成交，華懋旗下西貢銀海峯，以招標形式沽出最後1座獨立屋；最新售出的B屋，實用2343方呎，屬4房套間隔，另連平台、天台和花園，並設私人泳池及車庫，以1.086億元售出，實呎46350元。資料顯示，銀海峯另外3座獨立屋已於2018年6月及7月沽出，上述則屬最後一座，4座獨立屋合共套現5.25億元。至於永泰（0369）屯門青山公路The Carmel，以2968萬元售出61號洋房（連車位），以實用1748方呎計、另連平台和花園，實呎16979元，買家成交期為90天。The Carmel本月12日至今累積售出3伙，套現逾8725萬元。