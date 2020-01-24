雲滙1期開售兩年首發價單 推162伙 折實均呎17109元 返兩年前2期首批水平

明報記者 林可為

正當市場關注新地旗下涉699伙的天水圍Wetland Seasons Park第2期何時推出之際，同系已屆現樓的雲滙1期，昨突擊推出1號價單涉162伙，屬該期推出市場近兩年來首張價單。新地副董事總經理雷霆表示，雲滙1期今批推出單位，擬於佛誕及五一假期（4月30日至5月1日）分批開售。雷續稱，雲滙1期是次折實平均實呎約1.7萬元，與項目去年招標售出單位的呎價相若。據悉，單位總數804伙的雲滙1期，尚餘約240伙待售；而單位總數640伙的雲滙2期，估計尚餘約60伙待售，意味整個雲滙項目尚有約300伙待售。

雷霆：擬佛誕五一長假分批開售

雲滙1期首批價單提供的折扣不多，只為採120日即供付款的買家提供3%直減折扣，整批折實平均實呎1.71萬元，而採360日長成交期未有提供折扣，但如買家240日內完成交易上會，可獲3%回贈。首張價單內最高售價、呎價單位為第1座19樓A1室（實用953方呎3房連儲物房戶），折實價2300萬元、折實實呎2.41萬元；入場費最低為第6座6樓B1室，實用277方呎開放式戶，折實價546.8萬元、折實實呎1.97萬元。

以整批呎價而言，雲滙1期並無大幅加價，相信發展商是在新冠疫情仍未完全受控下，以克制價推盤以測試市場水溫；以價單內6座11樓實用628方呎B3室為例，折實價942萬元（折實呎價1.5萬元），而去年3月透過招標售出的同座、同面積10樓B3室，成交價逾1088.5萬元（呎價1.73萬元），惟買家若正式完成交易上會，可獲最高約28%回贈涉約304萬元。

LP6下周二推56伙 36伙先到先得賣

除雲滙1期外，新地同系3個已屆現樓的將軍澳樓盤，亦上載新銷售安排，於4月21日（下周二）合共推出8伙招標，包括天晉IIIB期推出5個複式大戶、天晉IIIA期推出2幢洋房、海天晉則推出1幢洋房。另南豐將軍澳日出康城LP6，亦於下周二發售56伙，包括36個以先到先得形式發售之單位，及20個招標發售單位。