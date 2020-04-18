力拓：中國鋼鐵需求持續回升

力拓的生產報告稱，市場首季對力拓的高質量鐵礦石需求持續強勁，這主要因為海路的鐵礦石運輸受阻，且中國鋼廠需求強勁。

被視中國經濟寒暑表

今年頭3個月，力拓的鐵礦石出貨量為7290萬噸，按年增長5％，但低於部分分析師預期。由於熱帶氣旋影響到力拓在西澳的皮爾巴拉（Pilbara）地區的營運，力拓早前下調了全年鐵礦石出口預測。該公司原預期今年出口3.3億至3.43億噸鐵礦石，現將目標降至3.24億至3.34億噸。

受需求帶動，今年鐵礦石價格穩健，力拓從中受惠。根據標準全球普氏（S＆P Global Platts）的數據，今年鐵礦石平均每噸售88美元。力拓昨表示，正在以每噸14至15美元的成本，在西澳開採鐵礦石。

不過力拓的鋁業務利好消息較少。隨着歐美疫情持續，汽車廠關閉，令鋁的需求萎縮。力拓稱，由於全球鋁庫存急增，鋁價跌穿每噸1500美元的4年低位。力拓正研究是否需要將新西蘭和冰島的鋁冶煉廠關閉。在銅方面，力拓表示，由於地震阻礙了其美國礦場的開採活動，今年將無法實現之前訂定的產量目標。此外，蒙古地下銅礦的擴張計劃也遇到問題。由於設備需要維修，令發展進度受阻。

（金融時報）

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