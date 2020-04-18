高盛削目標價 蘋果股價挫1％

指疫情下iPhone次季銷量將跌36%

蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）與全體員工進行網上會議，討論疫情期間蘋果的前景。庫克直言，蘋果無可避免受到全球經濟趨勢的影響，但他強調公司財政充裕，即使門店關閉仍會向零售人員繼續支薪。蘋果周四重開韓國的門店，是其首次在中國境外恢復門店營業。彭博社稱，蘋果期望5月初重開美國門店。庫克透露，一旦門店重開，將實行防疫措施，包括保持社交距離及體溫檢測。

庫克強調公司財政充裕

庫克又稱，將繼續為研發投入大量投資，暗示產品發布是應對危機的關鍵策略。他說，蘋果近期推出新MacBook Air超薄手提電腦、iPad Pro平板電腦及廉價新機iPhone SE，都反映疫情不會影響產品發布。庫克稱，他於1998年加入蘋果，當時公司透過發布第一代iMac應對財務挑戰，在上一輪經濟衰退後，蘋果又在2010年推出首款iPad，如今也會以類似方式擺脫疫情的影響。

蘋果營運總監威廉斯（Jeff Williams）稱，疫情提高了蘋果保健產品，包括Apple Watch的重要性，並表示相關領域開發不局限於手表。彭博社稱，蘋果計劃今年稍後發布4款手機，並準備在明年或後年推出虛擬實境（VR）耳機。該公司正開發Mac機的處理器、擴增實境（AR）眼鏡及汽車自駕技術等。

（綜合報道）

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