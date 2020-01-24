瑞德西韋「療效」刺激 美股急升 道指早段漲600點 油價金價回落

芝加哥大學醫院的研究人員透露，在一項臨牀測試，幾乎全部125名新冠肺炎患者在接受瑞德西韋的藥物治療後於一周內出院。當中113名患者為重症患者，其中兩人死亡。

巴克萊：仍有疑問尚待解決

美國醫療新聞網站《STAT》引述該大學醫院研究人員的非正式內部談話內容稱，該藥似乎加快病人的痊癒。不過上述測試數據僅來自單一測試地點，且嚴重個案並沒有進行安慰劑的對照測試，未能證實藥物是否實際改善了病人的病情。芝加哥大學醫院研究人員的談話內容，並非正式的官方數據，而《STAT》的報道，也沒有談論瑞德西韋用於治療新冠肺炎是否有副作用。

其他機構也在進行類似試驗，暫無法判斷整體治療效果。芝加哥大學發表聲明稱，目前作出任何結論為時過早。巴克萊的分析指出，相關資料更新「令人鼓舞」，但仍有疑問尚待解決。摩通分析師稱，這項臨牀試驗似乎再次帶來令人鼓舞的消息，但數據只屬參考性質。瑞德西韋曾用於治療伊波拉病毒，但效果並不顯著。部分動物測試顯示，它可用於治療SARS和MERS（中東呼吸綜合症）。特朗普曾形容，瑞德西韋療效令人鼓舞。

IMF：全球經濟2021年底未復原

特朗普發布的重啟經濟指引，交由各州自行決定恢復經濟活動的時間表。國際貨幣基金組織（IMF）本周表示，預計全球經濟今年將萎縮3％，然後在明年增長5.8％。IMF首席經濟學家戈皮納特（Gita Gopinath）形容，這種反彈只是「局部復蘇」。她預期即使到2021年底，經濟活動水平仍將低於疫情爆發前的預期。她說，若把今次各國應對經濟影響的反應與金融海嘯時期相比，今次反應迅速得多，規模也要大得多。她指出，世界各地的經濟體已宣布價值約8萬億美元的財政刺激措施，但這些措施並非在全球平均分配，當中約7萬億美元來自20國集團，新興經濟體的情况令人關注。

聯儲局近期介入垃圾債市場，透過ETF大規模購入高收益債，吸引投資者購入更多垃圾債。環球投資者近期流入垃圾債基金的資金規模創新高。

投資者買垃圾債 創單周紀錄

在截至周三當周，投資者向垃圾債基金投入105億美元，創單周紀錄。追蹤投資資金走向的EPFR Global數據顯示，互助基金及交易所交易基金的淨流入，較兩周前的歷史高位再高出49%，當中流入美國垃圾債基金的資金佔86億美元。

（綜合報道）

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