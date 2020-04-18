中國鐵塔首季利潤按年增13%

集團：已全面復工復產

中國鐵塔截至3月底塔類站址達到200.6萬個，較去年底只增1.2萬個；塔類租戶達到327.6萬戶，較上年末淨增3.7萬戶。塔類站均租戶為1.63戶。

此外，中興通訊（0763）昨日舉行網上路演。

中興通訊副總裁崔麗表示，公司早前成功中標中國移動（0941）等5G項目，期望未來在內地5G電訊設備的市佔率提升至35%，執行副總裁謝峻石提到，中興現時為全球第四大電信設備供應商，市佔率約10%，未來冀再提升2至3個百分點，刺激邊際利潤，帶動集團財務表現。

中興盼提升內地5G設備市佔率

謝峻石透露，今後集團會更專注主營業務，「不盈利的業務要拆除或者收縮」。去年中興通訊消費者業務營收為149.97億元，按年大跌21.93%，謝峻石解釋，2018年美國商務部事件打擊消費者業務，去年以至今年仍處於恢復期，會繼續投資研發相關產品。

今月初大股東中興新通訊減持4,891萬股中興A股，集團董事長李自學指出，對方持股仍達23.85%，強調地位不變，而公司股權架構穩定。