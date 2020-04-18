11銀行推企業版還息不還本

而合資格中小企的年度營業額須少於8億元，在相應銀行無逾期超過30日的貸款，且未停止營運或遭清盤（見表）。

容許一般貸款本金延期6個月還款

金管局表示，根據現行的貸款分類指引， 按照此計劃延期償還本金並不構成貸款被降級的理由。當局又指出，已發信要求所有銀行參與計劃，參與銀行應於4月底前開始通知合資格客戶，客戶毋須遞交申請，只需在接獲通知14天內聯絡銀行，確認貸款延期細節。此外因計劃推出時間較短，銀行亦要設立專線方便客戶查詢。

中銀香港發言人表示，該行已調配資源，積極落實計劃。匯豐發言人表示，相信計劃及時，可為企業即時減輕財務負擔，幫助員工保障就業。

恒生銀行發言人則表示，歡迎及支持計劃，正積極籌備為合資格客戶提供安排，相信近期措施可助中小企應對當前巨大挑戰。金管局會密切監察計劃推出後的運作情况，與銀行業保持緊密聯繫，不時檢視並改善安排。