李寧：首季零售流水按年跌10%至20%

電商虛擬店業務錄10至20%增長

截至3月底止，李寧在內地銷售點數量共有6225個，年初至今淨減少224個，當中零售業務及批發業務分別減少26個及198個；「李寧YOUNG」銷售點則共有1026個，淨減少75個。集團指出，2020年第四季訂貨（除中國李寧及李寧YOUNG品牌外）會延遲至4月中下旬，並會在8月時連中期業績一併公布。

佐丹奴：首季銷售8.49億跌34.6%

另外，本地時裝品牌佐丹奴（0709）昨公布，今年首季銷售額8.49億元，按年下挫34.6%，不過若按固定匯率計，銷售額則下跌33%；期內港澳銷售額按年急跌51.1%至1.1億元，內地銷售額按年下挫48.8%至1.51億元；同店銷售則下跌30.2%，跌幅較去年同期擴大19.5個百分點。

截至今年3月底止，集團在全球共有門市2263間，較去年同期減少128間。此外，期內扣除銀行貸款的現金及銀行結存約為10.37億元，較去年同期少1.07億元。佐丹奴指出，自從新冠肺炎爆發以來，各國實施公共衛生措施及「封城」，導致社會和商業活動停頓，另加上中美貿易紛爭結果未明，種種因素均嚴重影響消費者情緒及多個市場中門店的客流量。