內地奢侈品市場見復蘇迹象 LVMH：過去3周銷售升50%

明報記者 方楚茵

在大奢侈品牌表示重見生機後，亦帶動其他奢侈品牌股價齊齊急升，截至昨晚8時許，LVMH升近5%，Burberry升近6%、擁有Gucci等牌子的開雲（Kering）更升6.2%等。

帶動奢侈品牌股價齊齊急升

由於疫情影響，全球奢侈品牌大規模停業，目前歐美仍然市面仍然陷入關停狀態，但首先爆發疫情的內地卻似已穩定，中國分店陸續重開。報道引述消息表示，Loui​​s Vuitton內地的分店在過去三周銷售按年升近50%。集團官方簡報則提到，中國店舖重開後，店內客流量和銷售均在增長，主要品牌包括Loui​​s Vuitton、Dior等亦表現亮眼，集團已在一月開始並加速線上銷售，一定程度上緩解了門店關閉的情况。

LVMH表示第二季仍將嚴重受到疫情影響，並希望至5至6月能見復蘇，又會準備重開部分工廠。LVMH上季銷售按年跌17%，與早前給予市場指引跌10至20%相符。

除開源，LVMH亦採節流採施，在今年首季收入按年減少15%背景下，集團董事會評估了新冠肺炎大流行造成的經濟情况及政府建議，決議將1月28日宣布股息減少30％，同時主席兼首席執行官Bernard Arnault以及其他執董亦決定自願放棄 4、5 月薪水及 2020 年變動薪酬。另早前內媒報道，在本月11日Hermes位於廣州太古匯的專賣店重開首日就創下1900萬元人民幣的銷售紀錄。但愛馬仕未證實相關消息。

鑽石公主號母企：中國可成首復航地區

至於郵輪旅遊曾造成新冠肺炎大量傳播，不過彭博社報道表示，「鑽石公主號」母公司嘉年華集團（Carnival）指出，隨着疫情漸漸緩和，中國更可能成為首個郵輪復航的地區。報道引述嘉年華執行長唐納德（Arnold Donald）在周四的記者電話會議上指出，中國作為首個復航的地區是合理的，因為中國已逐漸開放各項社交聚會活動，但郵輪該航行往何處則是後續的問題。自疫情在嘉年華集團旗下的海上郵輪大爆發後，集團股價亦自年初至今下跌近77%。