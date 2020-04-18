金沙中國不派末期息 9年來首次

主席少收57億元股息

金沙昨日午前報32.75元，升7.7%，發出公告後，股價升勢稍為回落，收報31.85元，升4.8%。金沙於2009年來港上市，公司2011年末期業績起開始宣派股息至今。目前蕭登旗下Las Vegas Sands持有金沙七成股權，今次停息，意味蕭登少收約56.6億元股息。

金沙在2月發布的2019年末期業績中表示，其現金流量可於全年派付股息1.99元，但昨日最終宣布取消末期息。集團指出，1月起到訪澳門的訪客人次大幅減少，原因是新冠肺炎全球大流行對旅遊及社交活動產生的強烈遏制效應，內地政府暫停批出往澳門的簽證及團體旅遊計劃等。金沙引述澳門政府數據指出，今年1月及2月由內地前往澳門的訪客總數分別按年下降14.9%及97.2%；今年1月至3月的每月博彩業總收益分別按年下降11.3%、87.8%及79.7%。

金沙強調，公司資本雄厚、資金及流動資金狀况良好，將繼續維持於澳門的資本投資計劃，並持續審視局勢及監察市况。