恒指衝高回落 「ATM」後勁不繼

專家看好H股有望追落後

恒指昨早隨外圍高開451點，主要因為美國總統特朗普提到要重啟經濟，以及有新冠肺炎藥物被指在試藥階段取得正面療效，令美期急升，帶動亞太區股市做好。即使中國GDP數據差過預期，亦無阻恒指急升。然而恒指在午後「走樣」，曾較盤中高位跌358點，最終報24,380點，升373點，國指升幅亦收窄近半至142點，報9815點，全日主板成交1379億元。

道富環球市場高級多元資產策略師陸庭偉表示，對H股仍保持樂觀，由於其較低的估值、改善的流動性以及中國房地產和企業債券市場在連續多年表現優異後吸引力有所下降，預計H股應該會迎頭趕上。

「ATM」雖繼續領漲，但後勁不繼。騰訊（0700）早段高見419.6元，升幅達3%，但收市僅升0.7%至409.6元。2月中騰訊曾上試420元後回落，若後市無法再突破此近期高位，恐營造出雙頂。騰訊在2018年時曾做出雙頂，最後要跌至310元水平才反彈（見圖）。

騰訊420元遇阻 恐現雙頂

其餘焦點科技股亦衝高回落，阿里巴巴（9988）曾突破210元，高見211.8元，但收市報207.6元，升2.4%。美團（3690）收市則剛好守住100元，升1.2%。日前大漲的阿里健康（0241）、平安好醫生（1833）及微盟（2013）昨日均逆市倒跌1至2%。

其餘藍籌股方面，友邦（1299）升4.5%至72.6元，平保（2318）升3.2%，匯控（0005）倒跌0.5%至39.5元。九倉置業（1997）升6.1%，是表現最佳成分股。