政治局：更大政策力度對冲疫情影響

助高校畢業生就業 重中之重

會議指出，今年首季極不尋常。而在中央領導的常態化疫情防控中經濟社會運行逐步趨於正常。消費未完全回暖，就業有改善但壓力仍大，會議也因此強調要積極擴大內需，釋放消費潛力，做好復工復產、復商復市，擴大居民消費，適當增加公共消費，以及要抓好重點行業、重點人群就業工作，把高校畢業生就業作為重中之重工作。

會議亦重申對中小企的重視，要求調動民間投資積極性，支持企業出口轉內銷。加快落實推進減稅降費，降低融資成本和房屋租金等政策，提高中小企生存和發展能力。面對環球疫情影響，則要求保持產業鏈供應鏈的穩定性和競爭力，促進產業鏈協同復工復產。至於樓市，會議仍重申「房住不炒」定位。

會議也提到復工復產要優先使用貧困地區勞動力，確保如期完成脫貧任務。

事實上，今年雖是達成全面小康之年，但疫情之下，要完成較2010年GDP翻兩番這一項小康指標已困難，昨日統計局也重申還不掌握今年GDP目標情况，並強調中國已基本實現全面建成小康社會目標，現在工作重心放在脫貧上。可見作為涵蓋脫貧、醫療、教育、民生、經濟等多項指標的全面小康，現時中央只焦點在脫貧達標一項。