GDP反彈 消費至關重要

可支配收入跌3.9% 恐礙消費意欲

不過統計局發言人毛盛勇認為，決定消費的因素不僅看當前收入，也要看預期收入及財產狀况，如存款等。所以居民收入只是影響短期消費的因素之一。

就下一階段中央怎樣拉動消費，興業銀行首席經濟學家魯政委指出，目前涉及到體聚集的活動仍未恢復正常，內需還需要一定的刺激去托底，首先得讓百姓有工作，才有穩定的預期，然後才敢花錢，保住企業不倒是一個方向。

道富環球市場高級多元資產策略師陸庭偉則表示，鑑於中國的家庭財富效應嚴重依賴房地產市場價值，預期中央或會放寬對房地產貸款和購房者的限制，並通過延遲支付利息甚至免除各種企業或土地稅來支持開發商。從貨幣角度，預計人民幣匯率近期將回到7以下水平，升值可降低進口成本，提高普通家庭的實際收入。

毛盛勇又表示，網上零售額3月份增長5.9%，佔社會消費品零售總額比重為23.6%，比上年同期提高5.4個百分點，網上消費的增長為內需帶來支持。