GDP反彈 消費至關重要

【明報專訊】海外疫情未穩，經濟要在第二季反彈，內需消費顯得更為重要，但從3月份社會消費品零售總額細項來看，錄得按年增長的包括升19.2%的糧油食品、升8%的中西藥和升6.3%的飲料，以及辦公與通訊器材、日用品等；餐飲、衣履、家電、化妝品等消費品甚至煙酒，仍然有雙位數跌幅，可見雖然投資與生產環節在疫情中逐步回暖，但終端消費層面上，市民仍然處於囤糧階段。再者，扣除價格變動後，內地首季人均可支配收入跌3.9%，雖跌幅比GDP小，但消費能力的減弱，勢窒礙未來消費的意欲與信心。
可支配收入跌3.9% 恐礙消費意欲
不過統計局發言人毛盛勇認為，決定消費的因素不僅看當前收入，也要看預期收入及財產狀况，如存款等。所以居民收入只是影響短期消費的因素之一。
就下一階段中央怎樣拉動消費，興業銀行首席經濟學家魯政委指出，目前涉及到體聚集的活動仍未恢復正常，內需還需要一定的刺激去托底，首先得讓百姓有工作，才有穩定的預期，然後才敢花錢，保住企業不倒是一個方向。
道富環球市場高級多元資產策略師陸庭偉則表示，鑑於中國的家庭財富效應嚴重依賴房地產市場價值，預期中央或會放寬對房地產貸款和購房者的限制，並通過延遲支付利息甚至免除各種企業或土地稅來支持開發商。從貨幣角度，預計人民幣匯率近期將回到7以下水平，升值可降低進口成本，提高普通家庭的實際收入。
毛盛勇又表示，網上零售額3月份增長5.9%，佔社會消費品零售總額比重為23.6%，比上年同期提高5.4個百分點，網上消費的增長為內需帶來支持。