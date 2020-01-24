中國首季GDP跌6.8% 上月有改善 首季消費跌19%遜預期 投行料本季GDP仍見紅

明報記者 陳子凌

從主要細項看，規模以上工業增加值首季跌8.4%、固定資產投資（不包括農戶）跌16.1%，社會消費品零售總額跌19%，跌幅均較首兩個月收窄。3月底城鎮調查失業率為5.9%，亦比2月底的6.2%有所下降。統計局發言人毛盛勇直言，3月份這種改善趨勢應該可以持續下去，第二季表現會明顯好於首季，如果全球疫情控制比較好，下半年應該會比上半年更佳。

物流成本升訂單減

企業兩大困難

毛盛勇又指出，目前規模以上企業復工程度已經接近100%，中小企復工也在80%以上，就業形勢總體平穩。但下一階段，企業可能要面臨物流成本上升以及訂單減少等困難。因為當前外部情况更加複雜，國內需求總體來說比較疲弱。

日資投行野村認為，雖然中國控制新冠肺炎疫情初見成功，但經濟要呈快速復蘇存挑戰，包括工業生產面臨外圍需求減弱的挑戰，及擔心新冠肺炎疫情第二波風險上升；失業率壓力亦未完全紓緩。該行估計中國第二季GDP仍會錄得負增長，料跌0.5%。

從結構看，3月經濟企穩迹象並不全面，工業增加值恢復較好的只有食品、醫藥和電子行業；固定資產投資當中，基建及地產投資的回暖好過製造業投資，終端的零售更加呈現恢復慢和分化之勢，基本生活必需品消費增加，餐飲與非必需品仍然惡化。

道富環球市場高級多元資產策略師陸庭偉認為，中國已經過了第一階段（控制疫情）和第二階段（復工復產），但完全激活第三階段（國內復蘇）需要更直接的政策回應（見另文）。

內外需俱弱

專家料次季GDP低增長

中原銀行首席經濟學家王軍更直言，短期中國經濟面臨的最大問題，是國內外供應鏈中斷導致供給恢復不達預期，而內外總需求不足，更可能令第二季GDP最多徘徊在零至較低增長之間。他預計，企業破產倒閉對就業帶來的衝擊、疫情蔓延對全球和中國供應鏈的衝擊、股市可能面臨的第三波衝擊、房地產銷售和價格下跌引發的連鎖衝擊、經貿摩擦再次升級加劇的衝擊，以及疫情出現反覆或反彈，這6種可能會為中國第二季乃至全年經濟帶來不確定。