寬按保半年 600至1000萬買賣增7%

美聯首席分析師劉嘉輝表示，過去半年（以2019年11月1日至2020年4月15日買賣登記數字計算），逾600萬至1000萬元的二手住宅買賣登記量共錄6606宗，比起前半年（即2019年5月1日至10月31日的註冊量）6200宗，半年內增加約6.5%。

反觀，同期整體二手住宅註冊登記共錄得16,798宗，較前半年20,187宗減少約16.8%，劉嘉輝指正好反映逾600萬元至1000萬元成交量明顯增加。

逾千萬至2000萬成交跌三成半

劉嘉輝續表示，若以金額劃分，過去半年逾1000萬至2000萬元成交錄1682宗，較前半年的2600宗減少35.3%，而逾2,000萬元登記量更在半年內減少47.8%至472宗，另600萬元或以下期內則錄8038宗，較前半年10483回落23.3%。

逾400至600方呎單位佔61%

劉嘉輝表示，值得留意的是，過去半年逾600萬至1000萬元的二手住宅買賣登記量中，有關成交實用面積逾400至600方呎的單位佔最多，達到61%。

其次是實用逾600至800方呎單位，佔23%；至於實用400方呎或以下，以及實用逾800方呎物業，則分別佔11%及5%。