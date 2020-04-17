經濟

香港地產

麵店5萬續租梁朝偉北帝街舖

【明報專訊】港鐵屯馬線可望於明年全線通車，屆時土瓜灣區可望晉身鐵路沿線區域，市場憧憬帶動區內商舖租金上漲。市場消息指，由影帝梁朝偉持有的土瓜灣北帝街東裕大廈地下B舖，獲現時承租的麵店以月租5萬元、呎租56元續租，較2015年租金4.2萬元，增加8000元或19%，但仍較2013年時的月租6.5萬元低23%。土地註冊處資料顯示，梁朝偉2013年10月透過金壤有限公司以2560萬元購入上述商舖，租金回報約2.3厘。

租金回報僅2.3厘

另外，近年在飲食界大展拳腳、歌手江若琳丈夫蕭唯展（Oscar）所創立的堅信號上海生煎皇，早前已暫停銅鑼灣登龍街分店的業務，業主裕泰興再度將商舖放租，月租叫價18萬元，面積1350方呎，呎租133元。土地註冊處顯示，蕭氏與業主於2017年簽訂5年租期至2022年6月，首3年月租18萬元，第4及5年租金為21萬元，蕭氏則於今年3月提早離場。

裕泰興登龍街舖18萬招租 返3年前價

另中原工商舖資料顯示，本月份首15日市場僅錄得約48宗工商舖買賣成交，涉及總金額約6.61億元，對比上月同期91宗、涉及29.58億元，分別下跌47%及78%，當中商舖買賣只得4宗，反映舖市相當慘淡。

中原工商舖董事總經理潘志明表示，政府上月底前推出一系列管制措施，包括限制食肆坐客人數及個別娛樂場所需要關閉，至本月初港府再度宣布擴大管制範圍，多個行業陸續需暫停營業，令舖市雪上加霜，加上本月正值復活節長假，屬投資者傳統淡靜檔期，進一步拖累商舖交投量。本月上半月舖市僅錄得約4宗成交，對比上月同期約23宗大跌約82%；成交金額則暫錄得約1.93億元，較上月同期約10.62億元，跌幅同逾八成。潘志明續指，本月多個娛樂及餐飲行業陸續暫停營業，加上復活節及佛誕假期，預計本月工商舖交投量會持續下跌，全月或只有約120宗水平。

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