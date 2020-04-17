大家樂前主席3188萬「首置」入市琨崙

土地註冊處顯示，琨崙藍彩鑽洋房5B單位，實用面積2,324方呎，另連572方呎平台及180方呎天台，上月以3,188萬元售出，實呎13718元，登記買家為陳裕光（Michael Chan Yue Kwong），與大家樂前主席陳裕光同名，料為同一人。陳氏只需付樓價4.25%印花稅，即以首置身分入市。

另外，傲瀧繼上周連沽2伙大額特色裝修單位後，昨再錄一宗成交，單位為E座G7，實用面積2,357方呎，連689方呎私人花園，成交價5759.7萬元，實呎24,436元。全數提供680伙的傲瀧，由2017年4月推出招標以來3年，迄今共沽出656伙，連同車位銷售，共套現約196億元，項目現只餘下24個單位待售，主打小量複式及三複式大宅。

傲瀧花園特色戶5760萬沽

中國海外（0688）大埔天鑽昨日亦連沽5個單位，其中3座15樓B室，實用736方呎，3房1套連工人房間隔，據悉以1063.7萬元售出，實呎14,452元；1座19樓G室，實用583方呎連天台，則以962萬元售出，實呎16,501元。

Downtown 38快入伙 5特色戶現樓推

另佳明（1271）青衣明翹匯亦售出2A座33樓D室一房單位，實用299方呎，成交價598.4萬元，實呎20,013元。

至於2012年首次推出市場的信置（0083）及市建局合作的大角嘴奧柏‧御峯，最新上載新版樓書至一手銷售網，預料短期內重推。項目尚餘最後4伙特色戶待售，實用面積980至1,989方呎。

另外，新地（0016）與市建局合作的土瓜灣Downtown 38，已陸續向買家發出收樓通知書，項目保留5伙特色戶，稍後以現樓形式發售，會所命名為「CLUB 38」，設有室內外的共享空間、兩個戶外燒烤區、室外遊樂場及24小時開放的健身室。